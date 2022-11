Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi torna all'attacco contro Nikita Pelizon: "Falsa e cattiva"

Gossip TV

Antonella Fiordelisi si scaglia ancora una volta contro Nikita Pelizon dopo la puntata del Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi è tornata all'attacco contro Nikita Pelizon dopo la puntata del Grande Fratello Vip. Il motivo? L'influencer salernitana non ha per niente mandato giù le dure critiche ricevute da parte della modella e si è sfogata con il suo amato Edoardo Donnamaria.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi contro Nikita Pelizon

Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon non riescono proprio a trovare un punto d'incontro per convivere serenamente nella Casa del Grande Fratello Vip. Subito dopo la puntata, la giovane influencer, spiazzata dalle offese ricevute dall'ex di Matteo Diamante, si è lasciata andare a un duro sfogo con Edoardo Donnamaria in cui non ha nascosto la sua delusione:

Gli sguardi parlano più delle parole. Durante il giorno lei guarda con uno sguardo proprio cattivo, fa le espressioni brutte, non parla e se ne va. Per me questa è una chiara provocazione...La cosa che abbiamo sentito su di me non è nulla a confronto di quello che pensa. Mi dovevo fidare del mio sesto senso, di quando sono entrata e mi ha nominata per seguire il gregge...dovevo già capire tutto!

La Fiordelisi, quindi, sembra avere le idee molto chiare sul comportamento assunto dalla Pelizon al Gf Vip:

Per fare la parte della moralista, lei stasera non mi ha nominata. Sa che ha sbagliato e si deve ridimensionare per passare da brava ragazza. Per me è una persona falsa e cattiva. Lo continuerò a dire. Quello che si è visto in puntata, non è niente. Dopo due mesi e mezzo non puoi fingere, qua dentro esci per quello che sei veramente, non se ne rendono conto.

