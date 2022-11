Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese dalla parte di Sonia Bruganelli: "Lei non è una moralista"

Gossip TV

Volano stracci al Gf Vip tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, Antonino Spinalbese si schiera dalla parte dell'opinionista.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata a dir poco scoppiettante. Sonia Bruganelli ha criticato duramente Oriana Marzoli provocando la reazione di Giulia Salemi, che ha difeso in diretta l'influencer venezuelana e lanciato una velenosa frecciata ad Antonino Spinalbese.

Antonino Spinalbese difende Sonia Bruganelli e critica Giulia Salemi

Il comportamento assunto da Antonino Spinalbese nei confronti di Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip ha infastidito, e non poco, Giulia Salemi. L'ex gieffina, infatti, non ha perso occasione di difendere la venezuelana e riprendere l'ex di Belen Rodriguez leggendo in diretta dei tweet contro di lui:

Io volevo fare una carezza ad Oriana. Perché vedere una donna trattata così è indecente! Sappi Oriana che chi sta facendo una brutta figura non sei tu. Ti hanno accusata e criticata dicendo che hai pochi sentimenti per il paragone tra figli e cani. Ok questa frase non era il massimo, però chi ha dimostrato di non aver sentimenti è lui e non te fidati. Quindi forza perché sei una regina da reality. Devi tirare fuori gli artigli.

L'intervento della Salemi non è per niente piaciuto all'opinionista Bruganelli ma neanche a Spinalbese. Dopo averle lanciato una bella frecciata durante le nomination, il concorrente della settima edizione del Gf Vip si è lasciato andare a uno sfogo in cui si è lamentato delle accuse mosse da Giulia nei suoi confronti:

Faccio soffrire le donne? Ma cosa sto facendo? Quando finisce questa serata? Ragazzi ma avete sentito Giulia? Ho Giulia contro stasera che… Ma io lo sapevo che sarebbe andata così che vi avevo detto. Però lei che dice che io tratto male le donne me sembra esagerato. Ormai mi sto abituando, ormai è un’ora che sto così. È imbarazzante, Oriana sta facendo delle cose che dai... Sonia all’inizio ce l’aveva con me se vi ricordate. Però lei ha un intelletto alto, è intelligente e quindi sto ad ascoltare lei. Se lei dice quello allora io sono felice. Ma soprattutto ascolto lei perché Sonia non è una moralista e non fa frasi fatte. Io qui sono vero e se sbaglio lo ammetto, ma non ho mai trattato male le donne.

