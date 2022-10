Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi shock: prima di entrare in Casa, il flirt con un famoso presentatore!

Gossip TV

Antonella Fiordelisi ha avuto un flirt estivo con uno dei presentatori più famosi del piccolo schermo? Ecco l’ultimo gossip sulla concorrente del Grande Fratello Vip.

Spunta un amore impensabile per Antonella Fiordelisi, una delle concorrenti più chiacchierate della settima edizione del Grande Fratello Vip. Sembra che, prima di varcare la porta rossa di Cinecittà, la schermitrice abbia avuto un flirt con uno dei presentatori più famosi del piccolo schermo. Ecco di chi si tratta.

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi è stata proprio con lui!

Antonella Fiordelisi sta facendo discutere il pubblico del Grande Fratello Vip, che su Twitter si trova diviso su due fronti: c’è chi crede nella bontà della gieffina, e chi invece è certo che con Marco Bellavia sia stato un caso trasformato poi nella strategia vincente di avvicinarsi a coloro che vengono esclusi, e salvati dal pubblico, così da diventare una delle concorrenti preferite. Dopo l’ultima puntata del Gf Vip, Antonella si è lanciata in insulti contro Ginevra Lamborghini rea di aver messo in discussione il suo avvicinamento ad Antonino Spinalbese.

Ora, la bella schermitrice è al centro dell’attenzione mediatica a causa dello scoop del settimanale Chi, che rivela tramite alcune foto il flirt estivo di Antonella con Massimo Giletti, uno dei presentatori più amati del piccolo schermo. Secondo la ricostruzione fatta dal settimanale di Alfonso Signorini, la gieffina e il presentatore si sarebbero frequentati a luglio, in barba all’enorme differenza d’età (lei 24 anni e lui 60 anni), trascorrendo alcune bellissime settimane insieme a Milano.

Nelle foto pubblicate dal settimanale, infatti, si vede la coppia passeggiare per zona Brera per alcune commissioni, per poi ritirarsi insieme a casa di Giletti. La relazione sarebbe naufragata al momento della partenza di entrambi per le vacanze estive, lasciando tuttavia Massimo e Antonella in ottimi rapporti di amicizia. Sembra che il presentatore, dopo la fine della sua storia d’amore decennale con Angela Tuccia, nota per essere stata Professoressa a L’Eredità, abbia sofferto molto e sia ancora single. Antonella, invece, al Gf Vip sta confondendo tutti, intrecciando una liaison con Edoardo Donnamaria per poi dichiararsi a Spinalbese.

