Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi nel mirino di un'ex professoressa di Amici: "Copione scadente"

Gossip TV

Anna Pettinelli lancia una velenosa frecciata ad Antonella Fiordelisi durante la diretta del Gf Vip.

Le lacrime di Antonella Fiordelisi per Edoardo Donnamaria non sembrano convincere più nessuno. A lanciare una velenosa frecciata sui social alla giovane concorrente salernitana della settima edizione del Grande Fratello Vip è stata l'ex professoressa di Amici, Anna Pettinelli, che l'ha accusata di seguire un copione.

Anna Pettinelli critica sui social Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi è finita nel mirino di Anna Pettinelli, che sembra non aver per niente apprezzato alcune scene andate in onda al Grande Fratello Vip. Per chi non lo sapesse, la concorrente salernitana è scoppiata a piangere in diretta dopo essere venuta a conoscenza dell'avvicinamento del suo fidanzato Edoardo Donnamaria a Nicole Murgia.

Le lacrime della Fiordelisi, però, non hanno per niente convinto la Pettinelli. Senza mezzi termini, l'ex protagonista di Amici è intervenuta sui social criticando duramente la concorrente della settima edizione: "Piangere senza lacrime. Lo fanno nelle fiction di basso livello e al Gf Vip. Pessimi attori, copione scadente".

Leggi anche Edoardo Donnamaria crolla dopo la puntata

Non è la prima volta che Anna commenta le dinamiche del Gf Vip e i suoi protagonisti. Nei mesi passati, infatti, la speaker radiofonica ed ex coach di canto ad Amici aveva criticato duramente il comportamento assunto da Antonella, ma anche Attilio Romita e Dana Saber, nella famosa Casa di Cinecittà.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.