Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria crolla dopo la diretta: la verità su Nicole Murgia e Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria in lacrime dopo la puntata del Gf Vip: "Puntata orrenda, ho stravolto un percorso di cinque mesi in due ore".

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha visto l'eliminazione dal gioco di Nicole Murgia. Un'uscita di scena che ha spiazzato gli Spartani e, in particolar modo, Edoardo Donnamaria che, dopo essere stato smascherato in diretta, ci ha tenuto a ribadire la sua posizione nei confronti della concorrente romana.

Edoardo Donnamaria in lacrime al Gf Vip

Cosa è davvero successo nel van tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia? A far luce sulla situazione è stato il diretto interessato che, durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip, ha rivelato di aver toccato il seno alla romana spiazzando Antonella Fiordelisi. Comportamento che è stato condannato da tutti in studio e che, come riporta Biccy, lo stesso Edoardo ha cercato di giustificare dopo la puntata:

Ma secondo loro c’ho provato con la Murgia mentre stavo qua dentro con Antonella? Ovviamente è colpa mia perché mi sono messo in questa situazione e mi dispiace per voi perché vi ho tirato dentro. Questa per me è stata una puntata orrenda, sono stato massacrato. Ho stravolto un percorso di cinque mesi in due ore [...] Io non voglio pensare che lei usciti da qua non mi voglia più rivolgere la parola solo per questa puntata di me**a, non ci voglio pensare. In questi cinque mesi mi sono fatto un bucio di c**o enorme per questa ragazza e ora non può finire per una puntata di me**a così. Non c’era fiducia già prima, figuriamoci ora.

A consolare Donnamaria ci ha pensato Edoardo Tavassi:

Tu hai dato l’assist a chi ha sempre voluto passare per vittima e non c’è mai riuscita. Sarò impopolare, ma la realtà è questa. Se lei è innamorata di te questa cosa la supera, altrimenti la cavalcherà alla grande. Ti giuro, stasera piangeva a blocchi. Quando non si parlava di lei stava seria, quando si parlava di lei piangeva.

