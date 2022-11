Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi lancia una bomba: ''Sono stata con Francesco Monte mentre era con Giulia Salemi''

Gossip TV

Il pubblico di Twitter nota una confessione inaspettata di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip. C’entrano Giulia Salemi e Francesco Monte.

Antonella Fiordelisi non smette di stupire il pubblico del Grande Fratello Vip. Al popolo di Twitter, infatti, non è sfuggito un commento bomba della gieffina, che ha rivelato di aver avuto un flirt con Francesco Monte, presumibilmente quando lui era ancora ufficialmente impegnato con Giulia Salemi. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi shock su Monte e Salemi

Antonella Fiordelisi è la donna delle controversie, almeno in fatto di sentimenti. La bella concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha intrecciato un flirt con Edoardo Donnamaria, che sembra aver acquistato improvvisamente valore dopo l’ingresso di nuove gieffine a Cinecittà, che avrebbero potuto minare il rapporto con il volto di Forum. Se prima Antonella minimizzava il flirt con Edoardo, infatti, ora sembra molto presa da lui e intenzionata a non farlo avvicinare a nessuna donna, almeno non in sua presenza.

Così, Fiordelisi ha sbottato prima contro Oriana Marzoli poi si è lanciata in una feroce discussione con Micol Incorvaia. La siciliana sarebbe rea di aver avuto una storia con Donnamaria e di averlo abbracciato, una volta entrata al Gf Vip, cercando di nascondere la cosa ad Antonella. La schermitrice ha rimproverato tutte le donne che cercano di essere al centro dell’attenzione di uomini già impegnati ma è a questo punto che il popolo di Twitter ha deciso di intervenire.

Stando a quanto riportato sul web, infatti, Antonella starebbe condannando un atteggiamento che lei stessa ha avuto e non con un uomo a caso. Dopo il consueto intervento di Giulia Salemi nella puntata del Gf Vip, che ha riportato i commenti del web anche quelli contro Fiordelisi, lei si sarebbe sfogata nel corso della pubblicità dichiarando di aver avuto una tresca con Francesco Monte, proprio mentre lui era ancora legato sentimentalmente alla Salemi. La notizia bomba ha lasciato tutti senza parole e chissà se Alfonso Signorini approfondirà la questione durante la puntata di questa sera su Canale 5.

