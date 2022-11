Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al limite: ''Mi sono rotta il ca**o''

Gossip TV

Tensione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, ecco cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip.

Continuano le tensioni tra una delle coppie della casa del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi è stanca di non riuscire ad avere un dialogo costruttivo con Edoardo Donnamaria e sembra pronta a gettare la spugna, terrorizzando i fan dei Donnalisi.

Grande Fratello Vip, Donnalisi al capolinea?

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno costruito una relazione con non poca fatica. Dopo essersi notati a vicenda sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, la schermitrice e il volto di Forum hanno intrecciato un flirt, discutendo con cadenza regolare a causa della reciproca gelosia: se Edoardo, infatti, non ha mai apprezzato la vicinanza di Antonella ad Antonino Spinalbese, quest’ultima è scoppiata vedendo dentare in gioco Micol Incorvaia, ex del romano. Nelle ultime ore, dopo aver fatto infuriare tutti, Fiordelisi ha notato il comportamento strano di Edoardo e ha cercato un confronto, trovando davanti a sé un muro impenetrabile di risentimento.

“Perché sei con me se sono una palla? Rispondimi. Tu capisci fischi per fiaschi. Io dico che, se ogni cosa che io dico, tu parti in quarta, mi sento soffocare perché non posso esternare quello che penso. Non mi dà fastidio se sei geloso, il problema è che non mi dici mai nulla in questa relazione, non soffoco per la gelosia. Vuoi litigare per forza, io mi avvicino sempre… Mi sono rotta il ca**o”.

A quanto sembra, una battuta di Antonella ha fatto alterare non poco Edoardo, il quale ha poi accusato la gieffina di essere inutilmente gelosa. Vedendo i Donnalisi, così i fan chiamano la coppia, sul punto di esplodere e litigare ferocemente, Antonino si è messo in mezzo provando a far ragionare la partenopea. Lei, per tutta risposta, ha accusato Edoardo di aver nuovamente abbracciato Micol alle sue spalle, e sembra che la gelosia per la bella siciliana non sia destinata a passarle tanto facilmente. Tra discussioni, liti e allontanamenti, Edoardo e Antonella sono sul punto di dirsi addio?

