Grande Fratello Vip, non c’è pace: scoppia una discussione, tutti contro Antonella Fiordelisi

Gossip TV

I giochi organizzati nella casa del Grande Fratello Vip fanno scoppiare una nuova discussione, e alcune gieffine si scagliano contro Antonella Fiordelisi.

Nella casa del Grande Fratello Vip ogni pretesto è buono per litigare e Antonella Fiordelisi finisce nuovamente al centro delle critiche, insieme a Daniele Dal Moro, per la forte reazione avuta avendo perso uno dei giochi di gruppo organizzati in casa. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi fa infuriare tutti

Continuano le polemiche nella casa del Grande Fratello Vip e neppur i giochi, organizzati dalla redazione per far svagare i concorrenti della casa più spiata d’Italia, sembrano ridonare pace a Cinecittà. Sarà che il Natale è ancora lontano e che non c’è bisogno di essere tutti più buoni, ma Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro non hanno intenzione di sopportare la sconfitta e alludono al fatto che il secondo gruppo in gara, che conta anche la presenza di Micol Incorvaia e Giaele De Donà, abbia barato durante l’Escape Room.

La schermitrice ha dichiarato di aver visto loro copiare le mosse del gruppo precedente, facendo intendere che Giaele e Micol non sono così intelligenti da poter arrivare da sole alla soluzione. Nel frattempo anche Dal Moro ha espresso la sua perplessità e Nikita, criticata ferocemente da Antonella, lo ha interrotto ammettendo di trovarlo fin troppo permaloso.

“Nell’altro gioco quello del calcio ti eri arrabbiato, perché non si vedeva bene per via degli occhiali, mi ricordo così. Oggi Antonino si è ritrovato a giocare con Sarah e Oriana e non ha detto nulla, perché sa che è un gioco. È un gioco, basta divertirsi”.

La polemica non si è fermata lì. In giardino, Giaele e Micol hanno fatto notare ad Antonella che è impossibile parlare con lei, dato che si reputa sempre la più intelligente e ha necessità di offendere per parlare. Antonella ha negato ma questa volta Edoardo Donnamaria non l’ha difesa, facendo notare come la sua accusa fosse infondata dato che Giaele ha risolto il gioco e lei si trovava chiusa in camera mentre si dava da fare il gruppo precedente. Insomma, la tensione è alle stelle e neppure i tentativi del Gf Vip di creare un clima sereno stanno funzionando.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.