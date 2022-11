Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi durissima contro Luca Onestini: ''Quando torna in casa glielo…''

Gossip TV

Antonella Fiordelisi spara a zero contro Luca Onestini, infastidita dal comportamento del concorrente del Grande Fratello Vip nei confronti di Nikita.

Antonella Fiordelisi non sembra aver preso in particolare simpatia Luca Onestini, reputando scorretto il suo comportamento nei confronti di Nikita Pelizon la quale ha espresso chiaramente la sua cotta per lui. Appena tornerà nella casa del Grande Fratello Vip, dopo essere stato allontanato per la quarantena da Covid, avrà una brutta sorpresa ad attenderlo.

Grande Fratello Vip, Antonella contro Luca Onestini

L’ingresso di Luca Onestini nella casa del Grande Fratello Vip ha portato scompiglio nel cuore di Nikita Pelizon che, dopo aver messo fine alla sua love story reputando poco rispettoso il suo fidanzato, si è interessata al bel bolognese. L’interesse, tuttavia, non sembra essere totalmente ricambiato anche se Luca preferisce rimanere sulle sue, dando modo a Nikita di sperare di convincerlo a concederle un’opportunità. Secondo Antonella Fiordelisi il comportamento di Onestini sarebbe scorretto e anche da vero calcolatore, dal momento che il gieffino sa quanto Nikita sia amata dal pubblico e vuole forse prendere una decisione in base a come evolverà il suo percorso televisivo più che in base ai propri sentimenti.

“Io non parlo adesso, parla quando sta qua perché glielo dico in faccia, lui sa le cose che mi ha detto e in puntata non mi sembrava il caso di continuare a parlare di lui. Quando torna glielo dico in faccia in tranquillità… Se Nikita ha esternato così tanto quello che lei prova per lui, le persone lo notano che lui se ne sbatte il cavolo. Dalla clip avevo capito che non era interessato, l’ho visto accarezzare Giaele, Oriana, ma per favore dai”.

Antonella ha un giudizio piuttosto negativo nei confronti di Luca e siamo certi che, quando il concorrente avrà superato la quarantena e potrà tornare nella casa del Gf Vip, non gli renderà la vita semplice. Nel frattempo, i fan dei Donnalisi sono in festa dal momento che Edoardo e Antonella hanno passato la notte insieme e il video sembra confermare che tra loro vi sia stato un rapporto carnale.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.