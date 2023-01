Grande Fratello Vip: "Antonella Fiordelisi dovrebbe scendere dal piedistallo, ecco chi vincerà!" parla un'ex gieffina

Gossip TV

L'ex discussa gieffina Selvaggia Roma commenta il percorso di Antonella Fiordelisi al Gf Vip.

Antonella Fiordelisi è senza ombra di dubbio una delle concorrenti più amate e discusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il percorso della giovane sportiva nel reality show condotto da Alfonso Signorini ci ha pensato l'ex gieffina Selvaggia Roma.

Selvaggia Roma critica la nuova edizione del Gf Vip

Ospite nell'ultima puntata di Casa Pipol, Selvaggia Roma ha parlato della settima edizione del Grande Fratello Vip. Senza troppi giri di parole, l'ex gieffina ha commentato e criticato il percorso di Antonella Fiordelisi nella Casa. Percorso caratterizzato dalla storia d'amore nata con Edoardo Donnamaria:

Di questa edizione non mi piace nessuno. Questo Gf lo vincerà Edoardo Tavassi, mi fa divertire. Poi non c’è nessuno che si salva. Antonella era partita bene perché stimolava questa presa di posizione per difendere chi era aggressivo. Poi l’aggressività l’ho vista in lei. E’ una persona tanto insicura. Dovrebbe scendere dal piedistallo. Quella con Edoardo Donnamaria è una relazione tossica. Ma io mi chiedo come saranno state le sue storie passate…così un uomo lo fa scappare. E non capisco il padre, dovrebbe lasciare la figlia fare la sua esperienza.

Leggi anche Federico Fashion Style parteciperà al GF Vip? Parla lui!

Selvaggia ha poi ricordato la sua esperienza nella Casa del Gf Vip rivelando di non essere rimasta in contatto con nessuno dei suoi ex compagni di avventura:

Attualmente non mi sento con nessuno. Ogni tanto mi fa qualche saluto Maria Teresa Ruta, è molto dolce come persona. Mi sento di più con Rosalinda Cannavò, tanto carina, poi nessuno. Io ho mandato qualche messaggino a Giulia Salemi, ma capisco che è molto impegnata. Mi dispiace, perché io non sono costruita e quando mi trovo bene con una persona ho voglia di sentirla. Tommaso Zorzi l’ho sentito l’ultima volta quando era uscito dal Gf. Mi dispiace perché un po’ mi ero affezionata.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.