Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi convinta che tutti vogliano separarla da Edoardo Donnamaria: ''Mettono zizzania''

Antonella Fiordelisi si sfoga con i pochi alleati che le sono rimasti nella casa del Grande Fratello Vip, facendo una confessione su Edoardo Donnamaria.

Non sono giorni facili per Antonella Fiordelisi che, avendo discusso praticamente con tutti gli inquilini del Grande Fratello Vip, si sente isolata ed esclusa. La schermitrice ha ammesso di non sopportare, in particolare, tutti coloro che parlano male del rapporto con Edoardo Donnamaria, cercando palesemente di allontanarlo da lei. Ecco lo sfogo durissimo.

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi preoccupata: ecco perché

Nella casa del Grande Fratello Vip amicizie, alleanze e ostilità mutano in maniera rapida e spesso senza un’apparente logica per coloro che risiedono lontano dalle dinamiche di Cinecittà. Dopo l’ultima puntata del reality show di Canale 5, Antonella Fiordelisi ha dichiarato guerra un po’ a tutti, prima discutendo animatamente con Giaele De Donà, poi chiedendo addirittura la squalifica per Micol Incorvaia, e infine facendo esplodere Attilio Romita e Daniele Dal Moro nel corso dell’ultime ore.

Antonella si è allontanata persino da Oriana Marzoli, con la quale sembrava aver stretto una bella alleanza, e si è rifugiata nelle parole di comprensione di Sarah Altobello, attualmente tra le poche e sostenere la partenopea. Secondo Marzoli, la schermitrice di sarebbe avvicinata a Sarah per convenienza, essendo rimasta praticamente sola dopo aver allontanato tutti pur di discutere ed essere al centro dell’attenzione. In questo clima infuocato, Fiordelisi si confida con la nuova amica e ammette di temere per la reazione di Edoardo Donnamaria, sapendo che molti gli parlano malissimo di lei.

“Da ieri sera ho deciso di non piangere più, sono stata male per una serie di cose. Adesso l’ennesima volta che sento persone che mi parlano dietro, cattiverie gratuite. Vedo sempre che vogliono creare zizzania tra me ed Edoardo, cattiverie che mi dicono alle spalle. Micol e Giaele parlano di me sotto le coperte, anche se poi si tolgono il microfono… Poi lo vedi quando parlano male di te insomma”.

Antonella, dopo aver suggerito che Giaele e Micol stiano infrangendo il regolamento pur di sparlare di lei, ha ribadito di non voler rovinare il rapporto con Edoardo. La loro love story è iniziata nel più rocambolesco dei modi, e sembra destinata ad essere segnata da sfuriate e tante discussioni, durante le quali Donnamaria esce spesso sconfitto tanto da attirare le critiche aperte del pubblico del Gf Vip.

