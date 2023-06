Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi conferma la crisi con Edoardo Donnamaria: "Non mi faccio mettere al secondo posto"

Gossip TV

Le parole dell'influencer campana dopo le recenti indiscrezioni sul momento difficile che sta vivendo con Edoardo Donnamaria: confermata la crisi per la coppia nata nella settima edizione del Gf Vip.

Antonella Fiordelisi rompe il silenzio sui recenti rumors e conferma il momento difficile che sta vivendo con Edoardo Donnamaria. La coppia, nata nella Casa del Gf Vip, aveva lasciato rumoreggiare il web vista l'assenza di foto insieme e dediche da diversi giorni e anche il padre della Fiordelisi. ha di recente confermato una crisi anche se ha voluto ribadire che l'amore tra i due ex gieffini è immutato.

Gf Vip: Antonella Fiordelisi rompe il silenzio su Edoardo Donnamaria

"Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall'altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me. Grazie" ha scritto la Fiordelisi su Instagram.

Qualche giorno fa, l'ex gieffina ha deciso anche di dire addio a Twitter,mentre, nell'ultimo post condiviso su Instagram dall'influencer campana, un utente l'ha spronata a sorridere di più e la sua risposta ha confermato il momento non dei migliori: "Ci sto provando" , ha replicato infatti l'ex gieffina

a questo punto voglio anche il punto di vista di edo

se lui deve essere buttato in pasto agli hater con parole a caso che dicesse qualcosa anche lui #donnalisi pic.twitter.com/XgsrblNXKi — medusa (@FaTinaameta) June 12, 2023

