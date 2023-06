Grande Fratello Vip: Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria in crisi? Parla il padre Stefano

Gossip TV

La coppia nata nella settima edizione del Gf Vip è in crisi? Interviene il padre dell’influencer campana che spiega come stanno le cose

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria non sembrano stia vivendo un momento felice. Da qualche giorno infatti, la coppia, nata della settima edizione del Gf Vip, appare distante e fan si sono subito allarmati.

Gf Vip, Antonella Fiordelisi in crisi con Edoardo Donnamaria? Interviene il padre dell'ex gieffina

I Donnalisi sono la coppia più seguita sui social e aggiornano costantemente ciò che fanno e dicono i due ex gieffini che questi ultimi giorni non sono mai apparsi insieme. Antonella ha parlato esplicitamente di un momento difficile senza aggiungere ulteriori dettagli. Qualche giorno fa, l'ex gieffina ha deciso anche di dire addio a Twitter, affermando di non stare bene, mentre, nell'ultimo post condiviso su Instagram dall'influencer campana, un utente l'ha spronata a sorridere di più e la sua risposta ha confermato il momento non dei migliori: "Ci sto provando" ha replicato la Fiordelisi.

Ad intervenire sulla questione ci ha pensato il papà di Antonella, Stefano Fiordelisi. Il padre dell'ex geiffina ha voluto tranquillizzare i tantissimi fan allarmati in cerca di conferme o smentite:

"Voglio tranquillizzare il fandom. L ‘amore vero non è facilmente controllabile. Ma è’ amore vero"

L ‘ amore vero non e’ facilmente controllabile. Ma è’ amore vero 💪# donnalisi — Stefano Fiordelisi (@StefanoFio2733) June 10, 2023

