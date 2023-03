Grande Fratello Vip, Antonella corre da Edoardo dopo l'eliminazione: "Cuore a mille"

Gossip TV

Dopo l'eliminazione al Grande Fratello Vip, Antonella ed Edoardo si sono subito ricongiunti. L'influencer campana è apparsa raggiante tra le braccia del giovane romano.

La quarantaduesima puntata del Gf Vip, ha decretato l'eliminazione di una delle assolute e indubbie protagoniste della settima edizione: dopo ben sei mesi di permanenza nella Casa più spiata d'Italia, Antonella Fiordelisi, ha detto addio al reality show dopo l'esito del televoto contro Nikita Pelizon, Milena Miconi e Giaele De Donà.

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi riabbraccia Edoardo Donnamaria, la felicità incontenibile

L'uscita di scena di Antonella è stata determinata anche dall'appello dei genitori che in settimana hanno chiesto a tutti coloro che la sostengono di non votarla più, vedendola particolarmente provata e insofferente nei confronti del resto del gruppo.

"Sia chiara una cosa: Antonella è uscita per scelta del suo stesso fandom, il principale motivo è stato il suo malessere emotivo. Per me hai vinto tu" ha scritto Edoardo Donnamaria su Instagram prima di ricongiungersi con l'ex schermitrice.

La Fiordelisi, infatti, poco dopo l'eliminazione dalla Casa, ha immediatamente postato un video in compagnia di Edoardo. L'ex gieffina è apparsa raggiante cantando accanto al suo fidanzato " Il più grande spettacolo dopo il big bang siamo noi", specificando di "sentire il cuore a mille"

Questa mattina Donnamaria ha pubblicato una storia nella quale si vede Antonella sorridente sdraiata sul letto: ."Chi cazz* dorme più", ha scritto Edoardo.

Insomma per chi avesse qualche dubbio ancora, i Donnalisi sono insieme e sembrano davvero al settimo cielo, nonostante la squalifica del giovane romano e l'inaspettata eliminazione della bella salernitana.

Antonella ha anche ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuta e ha pubblicato una lunga lettera da parte dei fan che hanno spiegato il motivo per cui hanno deciso di non votarla e farla uscire dalla Casa.

