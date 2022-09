Grande Fratello Vip, Anticipazioni sul cast: chi entra e chi lascia

Gossip TV

Ecco i papabili concorrenti del Grande Fratello Vip e le tutte le Anticipazioni sul cast della nuova edizione.

È tutto pronto per la settima edizione del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini ha deciso di non lasciare insoddisfatti i suoi fan, seminando qualche indizio sui papabili concorrenti della nuova stagione. Dopo tre grandi conferme, arrivano le Anticipazioni su chi varcherà la porta rossa di Cinecittà e chi, invece, lascia all’ultimo minuto.

Grande Fratello Vip, tutte le Anticipazioni sul cast

Alfonso Signorini ha deciso di provare una nuova strategia in occasione del lancio della settima edizione del Grande Fratello Vip: portare i fan al limite della curiosità, rivelando lo stretto indispensabile e rinunciando alla famosa copertina con tutti i Vipponi della nuova edizione. Una scelta insolita, intervallata da qualche piccola concessione per i sostenitori più accaniti, come l’annuncio dei primi tre concorrenti. Sono loro, ad oggi, ad essere la certezza nel cast del Gf Vip: Giovanni Ciacci, noto costumista e opinionista televisivo; Wilma Goich, cantante ed ex moglie di Edoardo Vianello ; Pamela Prati, showgirl sarda recentemente al centro della bufera per il caso mai risolto sul presunto sposo, ovvero l’inesistente Mark Caltagirone.

E il resto del cast? Patrizia Groppelli ha confermato di aver rinunciato, un po’ all’ultimo mettendo a rischio la redazione intera, a causa di problemi personali. Signorini ha lanciato numerosi indizi su Instagram durante l’estate, e grazie a questi il popolo del web è riuscito a risalire a George Ciupilan, giovane Tiktoker e volto de Il Collegio su Rai 2; Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta, ex volto di Non è la Rai, mentre nega apertamente Chadia Rodriguez nonostante gli indizi chiari sul suo conto.

Sicurezza quasi assoluta su Antonino Spinalbese, l’ex compagno di Belen Rodriguez e padre della figlia Luna Marì, e su Antonella Fiordelisi che con un video sul web ha spoilerato il suo ingresso. In forse la presenza di Ginevra Lamborghini, Carolina Marconi, Gegia, Amaurys Perez. Infine, papabili ma non ancora confermati in alcun modo, spuntano i nomi dell’ex tronista di Uomini e Donne, Luca Salatino, e della modella e influencer Nikita Pelizon, protagonista dell’ultima edizione di Pechino Express.

