Grande Fratello Vip anticipazioni, in arrivo Akash Kumar: lo spoiler

Gossip TV

Giaele De Donà Alberto De Pisis spoilerano l’ingresso al Grande Fratello Vip di Akash Kumar, modello e chiacchierato ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

Nella casa del Grande Fratello Vip stanno per arrivare nuovi Vipponi pronti a dare una scossa alla settima edizione del reality show di Canale 5 che, tra rinunce ed eliminazioni impreviste, sta diventando piuttosto piatta e deludente tanto da incassare sempre meno ascolti. Secondo due concorrenti, a Cinecittà sarebbe pronto ad entrare Akash Kumar, modello e discusso ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

Grande Fratello Vip, Akash Kumar pronto ad entrare in Casa?

La settima edizione del Grande Fratello Vip sembrava essere partita con il piede giusto, tra discussioni animate e promesse d’amore già nelle primissime settimane di permanenza a Cinecittà. Poi il caso Marco Bellavia, la mancata punizione a tutti coloro che si sono trovati coinvolti in questo pessimo spettacolo televisivo, la presenza di Ginevra Lamborghini in studio - nonostante con la squalifica dovrebbe tenersi a chilometri di distanza dai riflettori del programma di Canale 5 come stato per tutti i suoi predecessori - e la piattezza delle dinamiche, stanno facendo drasticamente calare l’indice dello share.

Per dare una scossa ai concorrenti, che ormai litigano per futili questioni e non creano dinamiche interessanti nonostante i cachet che si stanno mettendo in tasca - eccezione fatta per qualcuno che cerca di darsi da fare - Alfonso Signorini avrebbe pensato di introdurre un’ondata di nuovi Vipponi dal carattere decisamente forte. Mentre Teresa Langella spoilera il suo ingresso al Gf Vip su Instagram, in casa Giaele De Donà e Alberto De Pisis parlano dell’arrivo di un nuovo, narciso, concorrente.

“Comunque pensate che prima di entrare qui ho scoperto una cosa. Ha fatto il casting, doveva entrare un ragazzo, tipo quelli di cui stavamo parlando prima. Un super narciso, ma una cosa davvero pazzesca. Oddio sì il nome comincia con la A! Lo conosco da anni e con lui ho anche avuto qualcosa. Quando mi hanno detto ‘guarda che forse entra lui’. Ti giuro che… Non possiamo dire il nome completo. Amore lui ti giuro, guarda, lui incarna il narciso. E poi amore, appena arrivata a Milano a 18 anni l’ho conosciuto. Se veramente lo fanno entrare lasciamo stare”, riporta Biccy.

Insomma, Giaele non fa il nome di nessuno in particolare ma, secondo il popolo del web, le caratteristiche indicate e l’iniziale del nome farebbero pensare ad Akash Kumar. Lui, bellissimo modello dagli occhi di ghiaccio, si è reso protagonista indimenticabile a L’Isola dei Famosi, abbandonando dopo una sola settimana ma conquistando un ruolo centrale in studio tra polemiche e discussioni. Certamente Akash saprà come animare la situazione al Gf Vip!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.