Grande Fratello Vip, anticipazioni della puntata di questa sera: il ritorno di Marco Bellavia

Gossip TV

Oggi, giovedì 6 ottobre 2022, andrà in onda il sesto appuntamento il Grande Fratello Vip.

Oggi, giovedì 6 ottobre 2022, sesto appuntamento con il Grande Fratello Vip , in onda questa sera a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera

Stasera, giovedì 6 ottobre, in prima serata su Canale 5, sesto appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi.

Da quando Marco Bellavia ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip i vipponi hanno passato giorni complicati, sia dentro che fuori. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini e l'eliminazione di Giovanni Giacci, nel corso della giornata di ieri si è ritirata anche Sara Manfuso una decisione irrevocabile presa in seguito alle polemiche relative al comportamento dei gieffini nei confronti di Bellavia.

Marco ha deciso di rompere il suo silenzio e dalle sue parole capiremo il suo stato d’animo, da quando è andato via non ha mai parlato e lo farà stasera per la prima volta.

L'assenza di Ginevra nella Casa del GF Vip ha lasciato un vuoto. Antonino Spinalbese ne sente la mancanza e si era molto affezionato, stasera avrà un confronto con lei. Antonella Fiordelisi è sempre più protagonista con la sua esuberanza, non solo per il suo scontro con Gegia, ma c’è un vero e proprio triangolo che vede Edoardo Donnamaria nel mezzo conteso da lei e Alberto De Pisis che ha la testa per lui.

L'appuntamento con la sesta puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.