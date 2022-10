Grande Fratello Vip, Sara Manfuso ha deciso di ritirarsi: ecco il motivo

Gossip TV

La decisione irrevocabile di Sara Manfuso: l'addio al Grande Fratello Vip.

Sara Manfuso ha deciso di ritirarsi e dire addio alla Casa del Grande Fratello Vip.

Gf Viip, Sara Manfuso ha deciso di ritirarsi: il motivo legato all'addio di Bellavia

Le indiscrezioni relative alla sua decisione si erano diffuse già nel corso della giornata e poco fa c'è stato l'annuncio dell'ex modella.

Ecco le parole che ha confidato ai ‘vipponi’:

“Ragazze sono tranquillissima, ho comunicato tutto ed ho spiegato i motivi anche a loro. Sono contenta di esserci stata. Però dopo quello che è successo non ci riesco. Non sto bene. Il punto è che non posso stare qui con questo stato d’animo e non ci riesco proprio. E appena esco contatto Marco e ve lo saluto. Alcuni valori li ho e li difendo a testa alta. Fuori dirò che non siamo tutti insensibili. Mi raccomando, vi voglio bene e vi seguirò da fuori”.

Anche nel corso dell'ultima puntata del Gf Vip, la moglie del deputato Andrea Romano, aveva più volte cercato di intervenire nel corso della diretta per dire la sua in merito al ritiro di Marco Bellavia. "Dopo quello che è successo voglio stare bene con me stessa e non tradire la mia storia" ha dichiarato Sara, presidente dell'associazione #iocosì, in difesa delle donne vittime di abusi.

"Prima della nomination di giovedì scorso ho parlato 1 ora e mezzo con Marco. Lui si è sfogato, ha pianto, ci siamo anche abbracciato, ma ad un certo punto ho capito che non potevo far altro per lui perché quello che stava passando era fuori dalla sua portata", ha voluto precisare l'ex modella 38enne durante l'ultimo appuntamento con il reality.

Il ritiro di Bellavia e i provvedimenti e i rimproveri nel corso della quarta puntata, hanno spinto la gieffina a prendere la decisione soprattutto perché non si sentiva più a suo agio nel contesto.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.