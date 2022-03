Grande Fratello Vip, anticipazioni della finale: ospiti, ritorni e sorprese

Gossip TV

Conto alla rovescia per l'appuntamento finale con il Grande Fratello Vip: ecco accadrà nella quarantanovesima puntata.

Conto alla rovescia per l'appuntamento finale con il Grande Fratello Vip. Tra poche ore andrà in onda, l'ultimo appuntamento con il reality show di Canale 5, che si appresta a chiudere i battenti della sesta edizione dopo dopo 183 giorni di messa in onda e 48 puntate. Questa sera, l'imperdibile appuntamento con la finalissima, prevede tante sorprese per i concorrenti rimasti e e qualche ritorno di ex protagonisti del reality da tempo latitanti.

Ancora in gioco per contendersi la vittoria, Delia Duran, Lulù Selassiè, Davide Silvestri e Barù . Oltre alla proclamazione del quinto finalista, che verrà decretato dopo l'esito del televoto tra Jessica Selassié e Giucas Casella, ci saranno tanti momenti indimenticabili.

Davide Silvestri avrà modo di rivedere i suoi genitori. Tornerà infatti il padre Andrea per dargli tutto il suo sostegno. Delia Duran, la moglie di Alex Belli, la prima concorrente in finale dell'edizione, incontrerà la madre mentre, Giucas Casella, avrà modo di riabbracciare nuovamente figlio James.

Jessica, Clarissa e Lulù saluteranno l’importante esperienza esibendosi con una cover di un brano di Selena Gomez. Ma non sarà l’unico momento “musicale” della serata: anche le ex inquiline del loft di Cinecittà si cimenteranno in un balletto sulle note di "Lady Marmalade".

In studio, tornerà anche Katia Ricciarelli, assente durante le ultime puntate. La soprano, positiva al Covid, è stata costretta a isolarsi come da prassi e ha dovuto annullare anche l'appuntamento con Verissimo e l'intervista con Silvia Toffanin, prevista dopo la sua eliminazione. Il portale di TvBlog ha annunciato che la soprano si è negativizzata e dovrebbe quindi presenziare all’ appuntamento conclusivo della sesta edizione del reality show. Oltre alla soprano, in studio ci saranno tutti i noti ex protagonisti dell'edizione, da Alex Belli a Soleil Sorge.

