Grande Fratello Vip, anticipato l’ingresso di Dayane Mello? Ecco quando

Il Gf Vip corre ai ripari e punta sulla modella sudamericana Dayane Mello, tra gli ex protagonisti della quinta edizione.

La settima edizione del Grande Fratello Vip, decimata da squalifiche e ritiri, corre ai ripari e anticipa l'atteso ingresso di una nota e amata ex gieffina: Dayane Mello.

Gf Vip, il ritorno di Dayane Mello: c'è la data

Il ritorno della Mello, tra i protagonisti della quinta edizione del reality è non solo confermata ma anche anticipata. Stando a quanto si apprende, Dayane non entrerà a dicembre come si pensava inizialmente bensì nel corso della diretta del 7 novembre 2022.

Il reality show targato Mediaset, il cui format nella versione Vip è giunto alla settima edizione, stando a quanto riferiscono i beninformati, sarebbe alla disperata ricerca di "nuovi" concorrenti che possano creare dinamiche interessanti in vista di un cast che quest'anno fatica ad appassionare il pubblico.

Pronti a fare il suo ingresso ci sarebbero altri Vipponi, tra i quali la modella modella Helena Prestes (ex flirt di ben due gieffini, Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese), l'ex fidanzato della Prati, Max Bertolani, la Contessa Patrizia De Blanck e e Umberto Smaila. In trattativa ci sarebbe anche Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex protagonista della seconda edizione del Gf Vip. Sembrerebbe invece saltata la partecipazione dell'ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Langella. Si è parlato infine di un altro iconico protagonista del Gf Vip, Alex Belli, che farebbe il suo ritorno a distanza di pochi mesi dalla precedente edizione.

