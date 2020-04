Grande Fratello Vip, Andrea Montovoli confessa: "Sarei felice di vederli uscire vincitori insieme"

Gossip TV

La rivelazione dell'attore a poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip.

Andrea Montovoli è stato uno dei concorrenti più amati e apprezzati della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistato dal settimanale Chi, in vista della finale del reality show condotto da Alfonso Signorini, il giovane attore ha fatto un resoconto della sua esperienza nella Casa di Cinecittà.

La confessione di Andrea Montovoli sul vincitore del Gf Vip

"Ho partecipato a quattro reality show, ma mai nessuno mi ha messo a dura prova come quello condotto da Alfonso Signorini. […] Ho scoperto ed elaborato una parte di me che non conoscevo. E oggi, grazie al reality di Canale 5, sono senza alcun dubbio un uomo più consapevole. Se avessi fatto quest’esperienza qualche anno fa, sono certo che non l’avrei affrontata nello stesso modo. [...] É stata una scelta molto pensata e quando ho capito che il mio percorso era giunto al capolinea, ho preferito fermarmi. Crescendo ho capito che, nella vita, è più importante raggiungere il proprio traguardo che quello finale. E poi, per quello che mi guarda, ho già vinto il mio Grande Fratello e sono contento che il pubblico da casa abbia capito la mia scelta" ha dichiarato Andrea alle pagine del settimanale diretto da Signorini.

A proposito della finale del Grande Fratello Vip, che andrà in onda mercoledì 8 aprile 2020, Montovoli ha svelato per chi fa il tifo: "Lina, la mia piantina. L’ho lasciata a Ciavarro. Sarei felice di vederli uscire vincitori insieme". Una volta uscito dalla Casa, però, il giovane attore ha dovuto fare i conti con un mondo diverso, una realtà purtroppo condizionata dall’emergenza Coronavirus: "Preferisco non pensare a questa situazione come a una privazione, ma come a un sacrificio per il bene di tutti, Ho dovuto cambiare dei progetti e rimandare alcuni viaggi che mi sarebbe piaciuto fare, ma sto approfittando di questo momento per dare vita alla mia creatività. [...] Ho deciso di raccontare, nero su bianco, la storia dei mio passato in un libro. Sono dell’dea che nella vita se non si ha paura, non si ha coraggio".

Andrea ha infine parlato della sua attuale fidanzata senza però rivelare il suo nome: "Io e lei siamo a Milano, in quarantena. Io faccio pane e pizze e lei mi vizia mettendo la crosta del parmigiano quando mi prepara le sue minestre. Sono queste, in fondo, le piccole gioie che amo".

L'appuntamento con la finale del Grande Fratello Vip è per mercoledì 8 aprile, in prima serata su Canale 5. Chi sarà il vincitore della quarta edizione?

