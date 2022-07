Grande Fratello Vip: Andrea Iannone fuori dal cast, la quarta concorrente è una nota ereditiera

Gossip TV

Il quarto indizio diffuso da Alfonso Signorini sul concorrente misterioso del Grande Fratello Vip si riferisce ad una Vippona inaspettata.

Nelle ultime ore, attraverso il suo profilo Instagram, Alfonso Signorini ha diffuso il quarto indizio sul nuovo concorrente misterioso e sembrava logico pensare che fosse Andrea Iannone il Vippone pronto a varcare la porta rossa di Cinecittà. In realtà, è la sorella di una nota cantante ed ereditiera la quarta concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip.

GF Vip, Ginevra Lamborghini nel cast? L’indiscrezione bollente

Alfonso Signorini sa quanto può essere lunga e antipatica l’attesa e ha deciso di coinvolgere tutti i fan del Grande Fratello Vip con una serie di indizi su Instagram. Il presentatore sta permettendo al pubblico di indovinare i primi Vipponi, che soggiorneranno nella casa di Cinecittà a partire da settembre, il cui percorso sarà commentato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Il quarto indizio diffuso da Signorini ha mandato il web in tilt. La foto mostra un anello di ametista, che il presentatore ci fa sapere è appartenuto alla nonna del Vip, e si parla poi di motori, dunque il pubblico ha ipotizzato che si potesse trattare di Andrea Iannone, pilota della Moto Gp nonché ex fidanzato di Belen Rodriguez. Pochi minuti dopo la diffusione del pettegolezzo, Iannone si è affrettato a smentire e la caccia si è riaperta, conclusa con lo spoiler lanciato da Whoopsee che indica Ginevra Lamborghini, sorella minore di Elettra, come concorrente ufficiale.

“A Cinecittà fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Noi di Whoopsee possiamo rivelarvi in esclusiva chi sarà una delle concorrenti a varcare la soglia dell’agognata porta rossa: stiamo parlando di Ginevra Lamborghini. Sorella d’arte della più nota Elettra, con lei condivide la passione per la musica, sua attuale attività, nonostante i rapporti non sembrerebbero essere dei migliori. In famiglia infatti, Ginevra è stata l’unica a non aver partecipato al matrimonio della sorella con Afrojack, svoltosi nel 2020”.

Un colpaccio per Signorini che quest’anno sembra più deciso che mai a rendere il Gf Vip un’esperienza unica per i suoi telespettatori. Ginevra, cantante di professione nonché ereditiera al pari della sorella Elettra, potrebbe rivelarsi un personaggio chiave della settima edizione del reality show di Canale 5.

