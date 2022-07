Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini manda il Web in tilt: in Casa un altro ex di Belen?

Gossip TV

Alfonso Signorini rivela un indizio importante ai fan del Grande Fratello Vip. Chi sarà il quarto concorrente ufficiale?

Nuovo giorno e nuovo indizio per i fan del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, tramite il suo profilo Instagram, ha condiviso una nuova anticipazione sul quarto concorrente della settima edizione del reality show di Canale 5, e sembra proprio che si tratti di un altro ex di Belen Rodriguez. Scopriamo chi è.

Grande Fratello Vip, Andrea Iannone nel cast?

Alfonso Signorini sa come creare hype tra i suoi fan e ha iniziato a disseminare il web di piccoli ma importanti indizi sull’identità dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, rivelando così la presenza di Chadia Rodriguez, Pamela Prati e del giovane George Ciupilan, volto de Il Collegio e La Caserma su Rai 2. Ora tocca all’indizio sul quarto concorrente ufficiale del Gf Vip, e Signorini ha mostrato un importante anello maschile, accompagnato dalla didascalia:

“Per il quarto concorrente del GF Vip 7 un’ametista della nonna per una vita a tutto gas”.

Immediata la reazione del popolo del web che si è messo alla ricerca del proprietario del misterioso anello, arrivando a scovare una foto di Andrea Iannone con un gioiello molto simile. Effettivamente l’indizio riporta anche alla professione di Andrea, over quella di pilota (seppur al momento sospeso) di Moto Gp. Una rivelazione che lascia tutti con il fiato sospeso dal momento che è noto che Andrea ha avuto una appassionata storia d’amore con Belen Rodriguez e che Signorini ha proposto anche a Antonino Spinalbese, recente ex della showgirl argentina nonché padre della secondogenita Luna Marì, di prendere parte al programma. Inevitabilmente si è sparsa l'ironia sui social dove è stata commentata l'eventualità che i due ex di Belen condividano la Casa e magari anche una bella amicizia. Il pilota ha comunque voluto immediatamente mettere un freno alle indiscrezioni, attraverso una Ig Stories nella quale ha confessato che non prenderà parte al programma nel prossimo futuro.