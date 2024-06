Grande Fratello Vip, Andrea Denver sposa Lexi Sundin: tutto sulle nozze e sulla moglie dell’ex gieffino

Gossip TV

Andrea Denver, protagonista della quarta edizione del Grande Fratello Vip, sposa Lexi Sundin. Chi è la moglie e tutti i dettagli sulle nozze.

Volto amatissimo della quarta edizione del Grande Fratello Vip, Andrea Denver ha lasciato da tempo l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti e qui ha conosciuto Lexi Sundin, con la quale è convolato a nozze a Verona, città natale del bel modello. Ecco tutti i dettagli sulle nozze e sugli invitati Vip, tra cui spunta un noto ex gieffino che continua ad essere al centro del gossip.

Grande Fratello Vip, Andrea Denver si è sposato

Tra i protagonisti più amati della quarta edizione del Grande Fratello Vip, Andrea Denver occupa un posto speciale nel cuore dei fan del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il bellissimo modello, oltre ad essere incredibilmente affascinante, è anche un ragazzo dal cuore d’oro e sembra che se ne fosse accorta Adriana Volpe, con la quale si mormorò per lunghi mesi ci fosse del tenero nonostante la presentatrice fosse all’epoca ancora felicemente sposata. Nel 2021, Denver ha lasciato l’Italia per trasferirsi in America dove ha conosciuto e si è innamorato della bella Lexi Sundan.

La loro relazione è stata messa a dura prova dalla partecipazione di Andrea ad un reality show americano, durante il quale il modello aveva preso una sbandata per una concorrente, ma una volta concluso il percorso Denver e Lexi si sono riavvicinati e non si sono mai più lasciati. Proprio poche ore fa, la coppia si è sposata a Verona ovvero la città natale dell’ex gieffino, nella splendida cornice della Basilica di San Giovanni Battista. Ecco tutti i dettagli sulle nozze e gli invitati Vip.

GF Vip, assenti e presenti alle nozze di Andrea Denver

Dopo il matrimonio di Manila Nazzaro, un altro gieffino ha detto sì. Avvolto in un elegantissimo completo blu che ha messo in risalto il suo fascino, Andrea Denver ha sposato la sua fidanzata Lexi Sundan. Lei, biondi capelli sciolti e make-up semplice, ha lasciato tutti entusiasti con il suo abito in satin con spalline incrociate che lascia scoperto il décolleté con gran classe. Ma chi c’era al matrimonio dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip? Oltre ad amici intimi e parenti, Denver ha voluto con sé anche Patrick Pugliese, Aristide Malnati e Fabio Testi, tutti concorrenti della quarta edizione del programma di Canale 5, ma anche Daniele Dal Moro che è un suo caro amico essendo entrambi di Verona.

Dopo la cerimonia gli sposi hanno invitato tutti a spostarsi in una location da sogno sul Lago di Garda, facendo il loro romantico ingresso e il primo ballo da novelli sposi. Assente Adriana Volpe, con la quale forse si sono persi i rapporti proprio a causa del gossip che hanno travolto il loro rapporto durante la permanenza a Cinecittà.

