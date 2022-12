Grande Fratello Vip, ancora polemiche tra Wilma Goich e l'ex marito Edoardo Vianello

Gossip TV

Non si placano le polemiche tra la vippona Wilma Goich e l'ex marito Edoardo Vianello. Anche a distanza, i due non perdono occasione di lanciarsi frecciatine pungenti. Ecco cos'è successo.

A quanto pare continua la querelle tra Wilma Goich e l'ex marito Edoardo Vianello. Nonostante i due siano separati da tanti anni e, ora, ci sia anche la distanza fisica, dato che la vippona è nella casa del Grande Fratello Vip, a separarli, i due continuano a punzecchiarsi.

Edoardo Vianello contro la vippona:"Forse, è ancora innamorata di me?"

Tutto è iniziato con il commento positivo di Vianello su DiPiù Tv, in cui affermava che vedeva di buon occhio l'infatuazione per la vippona nei confornti di Daniele Dal Moro. Lui stesso, dopotutto, sta con una donna più giovane e questo conferma che "anche Wilma cede al fascino maschile, come anche qundo eravamo sposati".

La vippona però non ha tollerato questa frecciatina e ha tirato fuori la storia dei tradimenti di Vianello nei suoi confronti, commentando sulla poca memoria dell'ex marito. Ha poi lanciato un'accusa abbastanza grave: Vianello avrebbe messo zizzania tra lei e la figlia, poco prima che morisse, cosa di cui Goich non l'ha mai perdonato.

Ma il cantante non è rimasto in silenzio e, di fronte a questo attacco, ha deciso di rispondere per le rime:

"Perché parla ancora di me, forse dimentica che siamo separati da 50 anni? Forse non ha altro di cui parlare, sarà pure innamorata ancora di me, ma dovrebbe smetterla di nominarmi. Cosa mi ha dato fastidio? Lei è una brava persona, ma non sa quello che dice. Inoltre, sostiene che io le abbia messo le corna. Ma non è così che è andata, non mi va di parlarne ulteriormente, ma non l'ho mai tradita. Perché fa così?"

Sulle accuse di zizzania con la figlia, Vianello ha commentato solo dicendo che lui ha sofferto per la sua perdita e che ognuno reagisce come può, anche se sono passati tanti anni, lui non dimentica: "Se chiudo gli occhi, rivedo mia figlia che guardava con me le partite di calcio".

