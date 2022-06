Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini vuole un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi

Gossip TV

Marina Fiordaliso nel cast? Nuovi rumors sulla settima edizione del Grande Fratello Vip.

Continuano i rumors sulla settima edizione del Grande Fratello Vip che torna a settembre 2022, in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini si sta godendo le meritate ferie, ma è già al lavoro sul cast del reality show, dove sembra ci sarà anche una discussa cantante nonché ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

Grande Fratello Vip, nel cast la discussa ex naufraga dell’ Isola dei Famosi

Dopo il successo delle ultime due edizioni, i fan attendono con impazienza le prime anticipazioni sulla settima stagione del Grande Fratello Vip. Dopo aver stupito con una confessione inaspettata, Alfonso Signorini si gode relax e sole, ma pensa anche al cast e alle sorprese del reality show di Canale 5, iniziando a fare provini, inviando accordi blindati e ponderando la scelta delle sue due nuove opinioniste.

Dopo aver affermato per mesi di volersi ritirare in via definitiva, Sonia Bruganelli sembra averci ripensato e c’è chi pensa che la motivazione sia da attribuire all’ipotetico coinvolgimento di Soleil Sorge come opinionista, dopo la fuga a Capri con Signorini che potrebbe aver offerto il ruolo all’influencer. Secondo le indiscrezioni lanciate da 361 Magazine, nel cast del Gf Vip ci sarà anche una discussa ex naufraga de L'Isola dei Famosi e cantante, Marina Fiordaliso.

“Tra i nomi dei vip confermati, emerge nelle ultime ore quello della cantante Fiordaliso, ex naufraga de L’Isola Dei Famosi 2016 e volto noto amato dal pubblico del piccolo schermo per la sua schiettezza e per il suo forte temperamento. Pare quindi che “La Lupa” tornerà in tv in qualità di concorrente del Grande Fratello Vip 7. Non sappiamo se la cantante farà il suo esordio all’inizio del programma o in corsa, ma le indiscrezioni in merito alla partecipazione dell’ex naufraga sarebbero ormai certe”.

Da parte di Fiordaliso nessuna conferma, anche se sono tanti i fan che vorrebbero vederla mettersi alla prova a Cinecittà. La cantante, infatti, non è una neofita dei reality show e ha portato scompiglio più di una volta, rendendo interessanti le dinamiche e mostrandosi schietta fin all’inverosimile.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.