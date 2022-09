Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini torna a pungere Adriana Volpe: ''Non l’ha presa benissimo''

Gossip TV

Alfonso Signorini parla delle opinioniste del Grande Fratello Vip, poi punge Adriana Volpe.

Si alza il sipario sulla settima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini è pronto per una versione tutta nuova del programma di Canale 5, con tante sorprese per il pubblico. Con lui le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti: ecco perché le ha scelte e come ha reagito Adriana Volpe.

Grande Fratello Vip, Signorini vuota il sacco sulle Opinioniste

Manca sempre meno al debutto ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha lavorato in gran segreto per reclutare i migliori Vipponi in circolazione, un cast variegato composto da volti noti e giovani emergenti, presi dal mondo in espansione dei social. Al momento, i concorrenti ufficiali già annunciati sono Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati, mentre si accende la polemica per la possibile presenza di Noemi Bocchi, nuova fiamma di Francesco Totti. Signorini ha commentato la notizia, per poi parlare delle opinioniste della nuova edizione ovvero Orietta Berti e Sonia Bruganelli. A proposito della cantante, il presentatore del Gf Vip ha detto:

“Non sarà per niente buona, nasconde una sottile vena di perfidia. Lei stessa mi ha detto: “Non avrei resistito tutti questi anni nel mondo dello spettacolo se non avessi gli attributi”. Non bisogna lasciarsi influenzare dal look colorato, dall’aria paciosa”.

Signorini ha negato di aver dovuto convincere Sonia ad accettare nuovamente il ruolo di opinionista, smentendo le dichiarazioni della moglie di Paolo Bonolis che ha invece sostenuto diverse volte di volersi allontanare dallo studio di Cinecittà. Parlando di Sonia, il presentatore è tornato a parlare anche di Adriana Volpe, lanciando una nuova frecciatina:

“Era già convinta di suo, non ho dovuto forzare la mano. Quando le ho fatto la telefonata per dirle: “Ti voglio al fianco di Orietta Berti”, mi ha detto che la mia chiamata era arrivata al momento giusto della sua vita. Non posso dire di aver avuto lo stesso istinto con Adriana Volpe. L’ho chiamata subito dopo per chiederle se le sarebbe piaciuto tornare nella Casa come concorrente, con la Bruganelli opinionista. Non l’ha presa benissimo”.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.