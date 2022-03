Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini spara a zero sui concorrenti: "Alcuni sono stupidi"

In procinto di concludere la sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, al timone del reality da tre anni, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, nella quale ha parlato del suo programma, spesso al centro di ogni sorta di polemica e dei suoi concorrenti, che anche quest'anno sono stati spesso protagonisti di roventi polemiche per alcune esternazioni di dubbio gusto.

"A un certo punto la situazione era sfuggita di mano e mi sono sentito in dovere di parlare a tutti e dargli un consiglio: uscite piuttosto che dare il peggio di voi come state facendo, vi fate del male da soli.

E ancora:

"Non si può fare del Gf un campione di correttezza, è un programma per sua natura politicamente scorretto (…) Nelle edizioni precedenti eravamo più rigorosi e inflessibili, e ci sono stati attriti e contrasti nel gruppo di lavoro. A me ad esempio la squalifica di Fausto Leali per la N-word era sembrata esagerata e fuori luogo. Fin dall’inizio ho messo sul tavolo che volevo un’edizione che fosse più spregiudicata come è nella natura del programma.