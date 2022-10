Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sotto accusa per la frase a Daniele "Sei depresso", il web in rivolta

Il discorso di Alfonso Signorini rivolto a Daniele Dal Moro ha suscitato onde di polemiche.

Durante l'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il conduttore, dopo aver ripreso più volte i concorrenti per gli atteggiamenti discriminatori e denigranti dinnanzi alla fragilità mentale di Bellavia, ha esortato l'ex tronista di Uomini e Donne a partecipare più attivamente alle dinamiche del reality definendolo "un depresso". Uno stato peraltro vissuto dal giovane veronese che dopo la puntata ha avuto un crollo ripensando al suo passato.

Alle parole del gieffino, Signorini ha quindi esternato il suo pensiero che in seguito lo ha travolto dalle polemiche.

Sul web, le parole del conduttore sono state condannate senza appello. In molti hanno travato fuori luogo le considerazioni di Signorini e incoerenti rispetto all'atteggiamento che ha avuto nei confronti di Marco Bellavia. Nei riguardi dell'ex conduttoredi Bim Bum Bam infatti, il padrone di casa ha più volte mostrato lo sdegno verso il comportamento poco comprensivo degli altri gieffini che avrebbero dovuto rispettare il disagio esternato di Marco, le sue debolezze emotive e i suoi momenti bui.

"Ha fatto la stessa cosa che hanno fatto a Marco" si legge sul web e ancora "Che vergogna, Signorini pessimo" e ancora: "Allucinante, prima fa la morale sfruttando Marco Bellabvia e alla fine fa lo stesso a Daniele".

L'ex tronista, dopo la puntata, ha avuto un crollo e oltre a ribadire di non voler fare il pagliaccio adeguandosi ai meccanismi del reality, ha parlato del suo passato in cui ha vissuto proprio la sofferenza della depressione:

"La persona che sono diventato non è quella che era perché tutte queste cose mi hanno cambiato. Io faccio fatica a ridere e scherzare con una persona che non conosco perché sono diventato molto chiuso, ma non ero così.Se ho passato qualcosa di bello? Che cazz* dico? No! E poi sembra che gli dico una cazzat*"