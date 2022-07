Grande Fratello Vip, Adriana Volpe rompe il silenzio su Alfonso Signorini e confessa tutto!

Gossip TV

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip rompe il silenzio dopo aver scoperto di essere stata sostituita da Orietta Berti.

Dopo aver ribadito allo sfinimento la sua intenzione di tornare nello studio del Grande Fratello Vip nelle vesti di opinionista, Adriana Volpe ha scoperto che Alfonso Signorini l’ha sostituita senza tante cerimonie, confermando invece la presenza della collega Sonia Bruganelli. La presentatrice ha finalmente rotto il silenzio, svelando cosa ha provato scoprendo che al suo posto ci sarebbe stata Orietta Berti e cosa pensa della moglie di Paolo Bonolis.

Gf Vip, Adriana Volpe non lo nasconde: “Mi ha permesso di…”

Dopo essere stata tra le protagoniste più chiacchierate della quinta edizione, Adriana Volpe è tornata nello studio del Grande Fratello Vip come opinionista, al fianco di Sonia Bruganelli. L’ex volto Rai ha apprezzato tantissimo l’opportunità data da Alfonso Signorini, ammettendo più volte di essere pronta a tornare una seconda volta come opinionista. Una speranza che, tuttavia, è morta quando Signorini ha annunciato che al suo fianco ci sarebbero state Bruganelli e Orietta Berti. Ma come avrà reagito Adriana alla notizia? La presentatrice si è sfoga sulle pagine di Mio, confidando:

“GF Vip mi ha dato tanto, è un’esperienza che ho vissuto a 360 gradi, prima dall’interno nell’edizione del primo lockdown, un’edizione più unica che rara. Poi come opinionista: è stato un privilegio poter rivestire questo ruolo. È un programma che ho nel cuore: mi ha permesso di avere un contatto speciale con il pubblico perché mi ha fatto conoscere per quella che sono, con tutte le sfaccettature del mio carattere. Il GF Vip mi ha saputo valorizzare”.

Adriana sembra non conservare alcun rancore nei confronti di Signorini, e ha parlato benissimo anche di Sonia, facendo intendere di non provare gelosia per l’ex collega e l’occasione che le è stata concessa. Nelle ultime settimane, Maurizio Costanzo ha criticato Volpe, accusandola di aver cambiato fin troppe volte ruolo nel piccolo schermo, e l’ex opinionista del GF Vip si è detta d’accordo, confessando di voler tornare a presentare. Del resto, si mormora che per Adriana vi sia una rivincita in vista con la conduzione di un nuovo programma, insieme a Federico Fashion Style e Valeria Marini.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.