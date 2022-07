Grande Fratello Vip tra conferme e trattative in corso: le Anticipazioni

Gossip TV

Gabriele Parpiglia fa il punto della situazione sul cast della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Tra indiscrezioni, indizi e anticipazioni, svelare il cast della settima edizione del Grande Fratello Vip si sta rivelando impresa non da poco. Gabriele Parpiglia fa chiarezza, confermando alcuni Vipponi e rivelano trattative in corso per due volti amatissimi.

Grande Fratello Vip, nuove anticipazioni sul cast

Torna a settembre, in prima serata su Canale 5, il Grande Fratello Vip con una scoppiettante nuova edizione. Alfonso Sigorini ha voluto al suo fianco Sonia Bruganelli e Orietta Berti nei panni di opinione, lasciando in panchina Adriana Volpe. I fan del reality show sono impazienti di conoscere il volto dei giffini di quest’anno, e Alfonso ha deciso di dare qualche anticipazione grazie ad alcuni indovinelli su Instagram, che hanno confermato la presenza di Chadia Rodriguez e Pamela Prati, causando il caos tra coloro che credono che la showgirl sarda non meriti una seconda occasione.

Nelle ultime ore, ospite del programma “Facciamo Finta che” su R101, Gabriele Parpiglia ha deciso di venire incontro alla grande curiosità del pubblico, parlando del cast del Gf Vip 7. Il giornalista si è tenuto vago sulla presenza di Charlie Gnocchi, confermando invece che Rita Dalla Chiesa è stata contattata ed è molto interessata. La presentatrice, a detta di Parpiglia, è pronta a fare esperienze nuove e ormai la trattativa sembra essere conclusa. Dopo aver ribadito la presenta della Rodriguez e di Pamela, alludendo al fatto che forse la showgirl parlerà per la prima volta dell’affaire Mark Caltagirone senza più filtri, il giornalista ha affermato che Giovanni Ciacci e Carolina Marconi sono ancora in trattativa.

Quest'anno Signorini sogna un cast variegato, che comprende nuove leve e vecchie glorie, puntando (si mormora) su giovane e affascinanti influencer come Asia Gianese ma anche su nomi conosciuti del gossip italiano come Antonino Spinalbese. L'ex di Belen sembra sta valutando attentamente l'offerta generosa, anche alla luce delle intenzioni della showgirl argentina, di impedirgli di parlare della loro storia d'amore o dlla figlia Luna Marì.

