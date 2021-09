Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini: "Raffaella Fico ha perso la maschera nei confronti di Soleil Sorge"

Gossip TV

Signorini rompe il silenzio sulla prima lite avvenuta in diretta al Gf Vip tra Soleil e Raffaella.

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip, adata in onda lunedì 13 settembre su Canale 5, abbiamo assistito al primo scontro in diretta tra Soleil Sorge e Raffaella Fico. A dire la sua sul comportamento assunto nella Casa dalle due concorrenti ci ha pensato il conduttore Alfonso Signorini.

Signorini commenta la lite tra Soleil Sorge e Raffaella Fico al Gf Vip

Intervistato da Rosalinda Cannavò a Casa Chi, Signorini ha fatto un bilancio della prima puntata del Grande Fratello Vip. Il conduttore non ha potuto fare a meno di commentare la prima lite avvenuta in diretta tra Soleil e Raffaella, l’ex compagna di Mario Balotelli che ha deciso di rimettersi in gioco nella Casa dopo ben 13 anni.

"Ieri sera Raffaella ha perso un po’ la sua maschera, il suo aplomb, la Fico, nei confronti di Soleil. Si smontava un po’ la faccia. Dalla sua reazione, vedevo la sua faccia cadere nettamente a pezzi. Comunque devo dire che Soleil è una provocatrice, è ovvio. Ha un carattere molto volitivo. E’ una che sa fare molto bene il suo lavoro" ha dichiarato il conduttore del Gf Vip per poi lasciarsi andare a una confessione su Soleil "...È una ragazza che noi vediamo piena di risorse, ma ha una storia molto drammatica. Non sta vivendo un periodo privato molto semplice e andrà anche protetta sotto questo punto di vista".

Alfonso ha poi detto la sua sulla partecipazione di Manuel Bortuzzo e Tommaso Eletti: "Guarda, la rete la conosciamo. Si nutre di queste cose. E’ chiaro che se Tommaso Eletti dice 'che bella topa la Stephens' va subito in tendenza. Se Manuel Bortuzzo dice 'Sono qui per abbattere le barriere' in tendenza non ci va. Non scopriamo l’acqua calda. A me interessa che ci sia il controcanto alla 'topa' di Tommaso. E’ chiaro che a me interessano le storie. Costruisco il Gf per le storie e per il racconto di vita e di umanità. E’ quello che interessa a me ed è la cifra che voglio dare al programma".

