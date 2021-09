Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo conquista tutti: "Sogno un mondo di pari opportunità per chiunque"

Gossip TV

Manuel Bortuzzo entra nella Casa del Grande Fratello Vip emozionando tutti.

Manuel Bortuzzo è tra i concorrenti più attesi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio nella prima puntata del reality show di Canale 5, poco prima di varcare la famosa porta rossa di Cinecittà, il giovane concorrente si è lasciato andare a un bellissimo discorso che ha emozionato tutti.

Manuel Bortuzzo conquista tutti al Gf Vip

Alfonso Signorini ha deciso di avere Manuel nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip con lo scopo di sensibilizzare il pubblico sui temi della disabilità. "Quest’anno entro nella Casa del GF perché credo di poter lasciare un segno nel cuore e soprattutto nella mente delle persone" ha confessato il giovane prima di entrare nella Casa.

Bortuzzo, rimasto paralizzato a causa di una sparatoria, ha poi continuato confessando: "Sogno un mondo di pari opportunità per chiunque, un mondo che abbia un punto di partenza che sia lo stesso per tutti. Magari non cambierò io il mondo, ma tutto questo credo che sia un piccolo grande inizio. Godetevi lo spettacolo". Parole molto belle e forti che hanno colpito ed emozionato tutti.

Signorini ha colto l'occasione per sottolineare come Manuel intenda fare questo percorso per dimostrare la normalità di una persona con disabilità. "Non vuole sconti, sarebbe un'offesa" ha dichiarato il conduttore del Gf Vip.

