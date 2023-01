Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini nella bufera per la situazione tra Nicole Murgia e Andrea Maestrelli

Gossip TV

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, 9 gennaio 2023, Alfonso Signorini ha chiesto ripetutamente ad Andrea Maestrelli di rivelare i dettagli sulla situazione con Nicole Murgia. Ma il conduttore con il suo atteggiamento è finito al centro di una bufera. Ecco cos'è successo.

Come sempre, nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, 9 gennaio 2023, non sono mancate le polemiche: questa volta a finire al centro della bufera è stato il conduttore Alfonso Signorini, per alcune domande troppo indiscrete sulla difficile situazione tra Andrea Maestrelli e Nicole Murgia.

GFVip, Alfonso Signorini e le domande continue ad Andrea Maestrelli fanno infuriare il web

Da quando Nicole Murgia ha fatto il suo ingresso nella Casa di Canale5, non sono mancati gli scontri con l'ex fidanzato Andrea Maestrelli. I due in passato hanno avuto un breve flirt estivo, di cui Maestrelli aveva raccontato ai compagni del programma. Tuttavia, aveva preferito tacere su alcune situazioni più delicate che lo avevano coinvolto in prima persona.

Il primo accenno alla violenza domestica di cui è stato vittima Maestrelli da parte dell'ex Nicole Murgia è avvenuto quando il vippone ha deciso di nominare l'ex fidanzata, mandandola su tutte le furie. La vippona ha interagito con lui dopo la diretta, accusandolo di fare finta di nulla: "Perché non racconti a tutti del piatto? Eh? Del piatto che ti ho tirato?" e più Maestrelli taceva, più la gieffina si infervorava.

Andrea Maestrelli aveva deciso di raccontare la situazione a Eduardo Tavassi, attraverso il codice snap, con cui ha potuto veicolare le delicate informazioni. Stando al racconto, una delle discussioni con l'ex fidanzata era a tal punto degenerata che la vippona aveva schiaffeggiato il compagno e gli aveva tirato un piatto che avrebbe provocato una ferita a Maestrelli.

Il vippone, tuttavia, non ha voluto affrontare la questione neppure ieri in puntata, davanti a tanti telespettatori, rifiutandosi di rispondere alle domande del conduttore Alfonso Signorini, asserendo che "Le cose che si dovevano risolvere fuori sono state risolte fuori".

Al conduttore, tuttavia, questa risposta non è bastata e ha tentato in ogni modo di estorcere informazioni all'interessato, mancando completamente di tatto e attirandosi la risposta di molti utenti del web, realmente spazientiti da questo suo atteggiamento e dal tentativo di minimizzare l'atteggiamento di Nicole Murgia, la quale ha attaccato Maestrelli dopo la diretta, accusandolo di dire solo ciò che gli fa comodo.

