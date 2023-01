Grande Fratello Vip, Andrea Maestrelli nomina Nicole Murgia e lei va su tutte le furie

Gossip TV

Il gieffino Andrea Maestrelli e la vippona Nicole Murgia hanno avuto un breve flirt prima di partecipare al Grande Fratello Vip. Quando nel corso della puntata di ieri, il vippone ha nominato l'ex fidanzata, Murgia è andata su tutte le furie e gli si è scagliata contro. Ecco cosa ha detto.

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, 2 gennaio, su Canale 5, il gieffino Andrea Maestrelli ha deciso di nominare l'ex fidanzata Nicole Murgia. La vippona è andata su tutte le furie e, dopo la trasmissione, ha deciso di confrontare l'ex fidanzato in un'accesa discussione.

GFVip, volano stracci tra Nicole Murgia e Andrea Maestrelli

Nelle settimane precedenti, l'arrivo di Nicole Murgia aveva scatenato diverse polemiche, sia dalla ex cognata, Vittoria Deganello, ma anche per la breve relazione con il vippone Andrea Maestrelli. Quest'ultimo aveva rivelato i motivi per cui si erano lasciati la scorsa estate, attribuendo la rottura a una generica visione diversa della vita e incompatibilità di caratteri.

Quando, però, ieri sera, Maestrelli ha deciso di nominare Murgia, la vippona si è infervorata e ha deciso di confrontarsi con l'ex fidanzato, rivelando anche i veri motivi della rottura. La gieffina avrebbe anche dichiarato che tra loro c'era stata la promessa di non nominarsi mai a vicenda, promessa infranta da Maestrelli, che al contrario ha negato fermamente l'esistenza di questo accordo. Adirata per l'atteggiamento dell'ex, Nicole Murgia gli ha urlato contro:

"Non mi dici nulla per due settimane e poi vai lì dentro e mi fai la nomination. Io non me la prendo per il voto, ma perché l'hai fatto te. Io mi sono dimenticata di noi? Mi ricordo bene tutto, tranquillo. Dai, perché non racconti che ti ho tirato un piatto e ti sei tagliato? Ok, dillo. Racconta che ho mandato un messaggio a un altro ragazzo. Avanti, raccontalo. Sì, ho mandato un messaggio a un altro e ci siamo lasciati per questo, perché mi sono innamorata di un altro ragazzo. Dai, dillo, così sei contento. Non stai dimostrando alcuna sensibilità nei miei confronti. Sono due settimane che sei qui e non mi rivolgi la parola e poi mi nomini?"

Maestrelli ha reagito, affermando che in queste settimane non si era avvicinato a lei perché non era interessato a riaprire il loro rapporto. A queste parole, la vippona è esplosa con un sonoro: "Ma chi lo vuole riaprire 'sto rapporto?! Ma non significa che mi nomini dopo che ci siamo promessi!". Tuttavia, il gieffino si è dimostrato impassibile di fronte al suo exploit.

In un secondo momento, confrontandosi anche con Giaele De Donà, Maestrelli non ha potuto non esprimere quanto ormai non abbia più stima nei suoi confronti:

"C'è rimasta male che l'ho nominata? Eh, amen, che devo dirti, mi sentivo di nominarla. Doveva pensarci prima di fare certe cose che ha fatto fuori di qui. Lei non ha detto come stanno le cose davvero tra noi. Quello che è successo lo sappiamo io e lei. Io come donna non la stimo."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip