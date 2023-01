Grande Fratello Vip, Nicole Murgia attacca Andrea Maestrelli dopo la diretta: "Racconta solo le cose che gli fanno comodo"

Gossip TV

Nicole Murgia sbotta dopo la puntata del Grande Fratello Vip e racconta la sua verità sulla rottura con Andrea Maestrelli.

Le rivelazioni di Andrea Maestrelli su Nicole Murgia hanno spiazzato tutti, sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip. A cercare di far luce sulla situazione ci ha pensato proprio la diretta interessata che, subito dopo la puntata del reality show, si è lasciata andare a un duro sfogo contro il giovane calciatore.

Nicole Murgia replica alle pesanti accuse di Andrea Maestrelli

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 9 gennaio 2023, Alfonso Signorini ha affrontato il caso di Nicole Murgia e Andrea Maestrelli. Il giovane ha rivelato di essere stato "menato", tradito e finito in ospedale per colpa di un piatto tiratogli dalla sua ex. Rivelazioni che hanno messo in difficoltà la concorrente che, come riporta Biccy, è stata spronata da Edoardo Donnamaria a raccontare la sua versione dei fatti:

Se le cose che mi hai detto sono vere dovevi dirle, perché così sei passata per una che lo mena quando invece io so altro. Devi parlare perché altrimenti passa il messaggio che lui ha ragione.

Leggi anche Slitta il ritorno nella Casa di Antonino Spinalbese

Il comportamento assunto da Maestrelli ha destabilizzato la Murgia che, subito dopo la diretta del Gf Vip, si è sfogata con Luca Onestini e raccontato tutta la sua verità:

Racconta solo le cose che gli fanno comodo a lui per farmi passare per una donna che non sono e io mi devo beccare sta roba. Il piatto tirato ok, ma non è vero che l’ho tradito come dice lui. Se è finito in ospedale non è perché ho lanciato un piatto contro di lui. Che racconti pure delle corna, ma non è come dice lui. Io lo menavo? Ma di cosa? Ma stiamo scherzando? Lui non racconta quello che so io. Fa l’angioletto che vuole tutelare e poi racconta questa versione. Devo dire quello che mi ha fatto lui in una litigata?; No, che tipo di rivincita sarebbe? Io non ho tirato il piatto! Il piatto l’ho spaccato sulla cucina e si è spezzato e un pezzo è volato. Perché racconta le cose a modo suo? Anche la cosa del tradimento non è come l’ha detta...

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.