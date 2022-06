Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli cambia idea: "Grande corteggiamento da parte di Alfonso Signorini"

Gossip TV

Secondo quanto rivelato dal portale di TvBlog, ci sarebbe un colpo di scena sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Lunedì 19 settembre 2022 inizierà la nuova, attesissima edizione del Grande Fratello Vip. La settimana edizione del reality show targato Mediaset sarà condotta da Alfonso Signorini per la quarta volta consecutiva. Al suo fianco, come rivelato in esclusiva da TvBlog, ci sarà nuovamente Sonia Bruganelli che tornerà nelle vesti di opinionista al Gf Vip per la seconda volta consecutiva.

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli cambia idea

Nonostante abbia ripetutamente rilasciato interviste in cui ribadiva che non sarebbe tornata nel reality per tornare a occuparsi della produzione televisiva accanto al marito Bonolis, pare che la Bruganelli abbia cambiato idea e sia convinta di tornare al Gf Vip grazie al lungo corteggiamento del conduttore. Ecco cosa riporta TvBlog:

Dunque il primo nome dei due opinionisti del Grande fratello vip 7 è quello di Sonia Bruganelli, che aveva appunto dichiarato che non avrebbe più fatto l’opinionista di questo programma dopo l’esperienza, per altro da lei stessa giudicata positiva, dello scorso anno a fianco di Adriana Volpe e che nel caso l’avrebbe rifatta solo se fosse stata unica opinionista del programma di Alfonso Signorini. Ma pare che ci sia stato un grande corteggiamento da parte del direttore di Chi per convincerla a tornare, del resto lei è molto impegnata nel ruolo di produttrice tv per conto di Mediaset, come da lei stessa dichiarato a Gente, quindi è comunque una sorta di gioco di squadra il suo ritorno al Gf vip.

Al contrario, Adriana Volpe non è stata riconfermata.

