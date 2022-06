Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini indeciso sugli opinionisti? Arriva una candidatura shock

Gossip TV

Un ex volto del Grande Fratello Vip ne è certo: Alfonso Signorini dovrebbe sceglierlo come opinionista.

Aleggia il mistero sull’identità dei nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini ha deciso di non sbilanciarsi, per regalare al pubblico l’effetto sorpresa. E a sorpresa si è candidato un ex gieffino dell’ultima edizione del reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, ex gieffino nuovo opinionista?

Alfonso Signorini sta alimentando, più o meno direttamente, la grande curiosità che circonda la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tra smentite e conferme, non mancano anche le candidature di chi crede di poter diventare il nuovo simbolo di Cinecittà, mentre sembra certa la presenza di Antonella Fiordelisi con il suo ex fidanzato. Nelle ultime settimane, poi, si è parlato molto dei possibili nuovi opinionisti del Gf Vip, dopo la smentita del presentatore che ha fermamente negato la presenza di Katia Ricciarelli al suo fianco.

Anche il nome di Amanda Lear è comparso spesso sul web, forse più per amore del pubblico che segue l’artista che per anticipazioni conclamate, ma nulla di certo neppure su questo fronte. Un ex geffino, tuttavia, è convinto di essere una scelta perfetta, in quanto grande conoscitore del mondo dello spettacolo e dei segreti più oscuri dei Vipponi.

“Se mi piacerebbe essere opinionista della nuova edizione del GF Vip? Mi divertirei tantissimo. Sicuramente porterei molto scompiglio, conosco troppi segreti e gossip sui personaggi. I concorrenti tremerebbero se sapessero della mia presenza come opinionista. So troppe cose e mi divertirei con Alfonso a scovare tutti i segreti, Porterei alla luce tutte le bugie raccontate dai concorrenti nella casa, Sarebbe una bellissima esperienza”.

Biagio D’Anelli ha fatto questa confessione durante un’intervista a Blogtivvu, ammettendo che sarebbe pronto a ricoprire il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, ma chissà se Signorini sarà d’accordo con lui e con la sua candidatura spontanea.

