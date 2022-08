Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini fa la sua mossa: sui social si scatena il caos!

Gossip TV

Il nuovo indizio, lanciato da Alfonso Signorini su Instagram, scatena il caos tra i fan del Grande Fratello Vip.

A settembre sbarcherà, in prima serata su Canale 5, la settima edizione del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini è stato chiaro: il cast al completo sarà svelato solo poche ore prima, per tenere i fan del programma sulle spine e per conservare l’effetto sorpresa. Nonostante ciò, il presentatore continua a lanciare indizi sui social, l’ultimo dei quali ha creato scompiglio tra gli utenti.

Grande Fratello Vip, indizi sul nuovo concorrente: di chi si tratta?

Manca sempre meno al debutto ufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip, che torna a settembre su Canale 5 in prima serata, con la conduzione di Alfonso Signorini e la partecipazione di Orietta Berti e Sonia Bruganelli in veste di opinioniste. Il presentatore ha deciso di tenere segrete le identità dei Vipponi, che varcheranno la porta rossa di Ci​necittà, così da incuriosire ancora di più i fan del reality show e non rovinare la sorpresa.

Di certo ci sarà Giovanni Ciacci, l’unico concorrente che è stato già svelato, mentre sembrano ancora in ballo le trattative con Pamela Prati, fermata dai contenziosi con alcune personalità di Mediaset per l’affaire Mark Caltagirone, e di Antonino Spinalbese, in bilico tra la possibilità di accettare e la totale disapprovazione della sua ex Belen Rodriguez. Mentre si vocifera che Fariba Tehrani sia in contatto con Signorini, desiderosa di far parte del Gf Vip con la benedizione della figlia Giulia Salemi, Signorini ha condiviso su Instagram un nuovo indizio.

Questa volta si tratta di un cappello da chef che apparterebbe a qualcuno pronto a cucinare “gustosi pranzetti” in casa. Come sempre si è scatenata la caccia all’uomo, dato che negli ultimi anni il piccolo schermo è stato invaso da chef stellati e amatissimi, la ricerca non è facile ma secondo Amedeo Venza l’indiziato numero uno sarebbe Simone Rugiati. Lui non ha commentato la notizia e si attendono ulteriori conferme.

