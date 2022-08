Grande Fratello Vip, Barbara d’Urso ci mette lo zampino: nel cast una sua ospite fissa?

Gossip TV

Nel cast del Grande Fratello Vip potrebbe esserci un’ospite fissa dei salotti di Barbara d’Urso, oltre a Giovanni Ciacci già confermato primo concorrente ufficiale della settima edizione. Ecco di chi stiamo parlando.

Grande Fratello Vip, ospite di Barbara d’Urso nel cast?

Manca sempre meno al debutto ufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip e aleggia ancora il mistero sui concorrenti della nuova stagione. Chi varcherà la porta rossa di Cinecittà? Giovanni Ciacci è il primo concorrente ufficiale e porterà all’interno della casa un tema scomodo, spesso lasciato in secondo piano, ovvero la sieropositività e la convivenza con l’HIV. Secondo il portale Gossip, al Gf Vip ci sarà anche un’ospite abituale dei salotti di Barbara d’Urso, la modella barese Sarah Altobello.

Stando al gossip, Sarah avrebbe firmato l’accordo con Mediaset e sarebbe entrata così nel cast del Gf Vip, con la benedizione di Barbara che certamente la seguirà molto volentieri con lo speciale dedicato al programma a Pomeriggio 5. Nelle ultime settimane sono apparsi tanti nomi papabili per il cast di Signorini, che imperterrito non accenna a voler svelare neppure un indizio concreto, continuando a lanciare caccia al tesoro su Instagram, in cerca di soluzioni che continua a non svelare pubblicamente.

Tra i Vipponi più accreditati ci sono Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese, George Ciupilan e questo ha portato allo scoppio di una nuova polemica. Secondo il pubblico, infatti, di veramente famoso in questo cast ci sarebbe poco e nessuno. Voi cosa ne pensate?

