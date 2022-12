Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini contatta Alex Belli: l’attore torna a Cinecittà?

Gossip TV

Alfonso Signorini è pronto a cercare nuovi concorrenti per la settima edizione del Grande Fratello Vip e sembra abbia contattato anche Alex Belli.

Sembra che Alfonso Signorini sia pronto a far entrare nella casa del Grande Fratello Vip, dal momento che le dinamiche scarseggiano e la data della Finale è ancora molto lontana. Tra i Vipponi contattati ci sarebbe anche Alex Belli, ma come avrà risposto l’attore all’invito del presentatore del reality show di Canale 5?

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini vuole Alex Belli?

La settima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe essere la più lunga di sempre ma i protagonisti di questa edizione, sebbene si impegnino per creare dinamiche degne di questo nome, per il pubblico non reggono il confronto con quelli delle passate edizioni. La scelta di Signorini di far tornare Ginevra Lamborghini nella casa di Cinecittà non è stata assolutamente condivisa dal pubblico, dal momento che la gieffina è stata squalificata e non dovrebbe neppure potersi presentare in studio.

Insomma, i telespettatori sono scettici e Signorini deve correre ai ripari, come riportato da Biccy che svela la possibile presenza di tre concorrenti nuovi e pieni di grinta. La prima candidata è Arianna David, protagonista dei salotti di Barbara d’Urso ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi, che per ora pende per il no ma non ha totalmente chiuso la porta alla possibilità di entrare come concorrente ufficiale nei prossimi mesi.

Signorini avrebbe contattato anche Angela Melillo e Alex Belli, grande protagonista dell’ultima edizione con il suo amore libero per Delia Duran e Soleil Sorge. Entrambi, tuttavia, hanno rifilato un categorico no a Signorini, che dovrà cercare altrove nuovi volti per il suo Gf Vip. Nel frattempo, sembra sempre più concreta la possibilità di vedere a Cinecittà Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi.

