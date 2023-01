Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini a Uomini e Donne? Arriva il commento di Tina Cipollari

Gossip TV

Il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sembra aver preso in considerazione l'idea di entrare nel dating show di Uomini e Donne? Il video pubblicato sui social diventa virale e arriva anche il commento di Tina Cipollari.

Alfonso Signorini, dal Grande Fratello Vip...a Uomini e Donne?

Alfonso Signorini in questa edizione è stato molto criticato per il modo in cui ha gestito il programma Mediaset, ma sembra essere quasi certo anche il suo ritorno l'anno prossimo. Il conduttore è diventato molto attivo sui social, come Instagram e TikTok, dove pubblica contenuti divertenti e allegri. Approfittando di qualche giorno sulla neve, prima di riprendere il suo ruolo alla conduzione del GFVip, Signorini si è lasciato andare a un momento goliardico, in cui imitava l'ingresso dei tronisti nel programma di Maria De Filippi.

Alfonso Signorini si è travestito da Pierpaolo Pretelli e ha finto una sfilata e nella caption che accompagnava il video ha scritto:

"Tra un po' vado a Uomini e Donne!"

Un momento divertente, arricchito ancor di più dal commento di una delle storiche opinioniste del programma, Tina Cipollari, che ha commentato di non vedere l'ora di accoglierlo nel dating show. Per poi aggiungere:

"Ti aspettiamo. Intanto, avviso Gemma!"

Dopotutto, non poteva mancare una frecciatina alla dama del programma, Gemma Galgani, con cui Tina Cipollari è in perenne lotta con scaramucce e battute.

