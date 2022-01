Grande Fratello Vip, ''Alex e Soleil? Storia forzata dalla trasmissione'': l'accusa di Patrizia Pellegrino

Gossip TV

Patrizia Pellegrino dice la sua sulla liaison che ha dato scandalo nella casa del Grande Fratello Vip.

Patrizia Pellegrino ha varcato la porta rossa di Cinecittà piena di speranze, per poi lasciare il Grande Fratello Vip pochi giorno il suo ingresso. L’attrice ha parlato di alcune dinamiche nate nella Casa, tra cui il flirt tra Soleil Sorge e Alex Belli, raccontando cosa pensa del presunto incontro passionale tra i due, smentito categoricamente dalla bionda influencer.

Grande Fratello Vip, Patrizia Pellegrino crede a Soleil Sorge

Nonostante la brevissima permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Patrizia Pellegrino si è fatta un’idea precisa sulle principali dinamiche che hanno sconvolto Cinecittà, prima tra tutte la liaison pericolosa tra Alex Belli e Soleil Sorge, che ha visto protagonista anche la compagna dell’attore Delia Duran. Intervistata da Giada Di Miceli a Non Succederà Più, l’attrice ha ammesso di non essersi trovata affatto bene in casa, sopraffatta dalle strategie e dalla volontà di mostrare sempre la vera sé stessa, gioco che evidentemente non l’ha ripagata vista l’eliminazione.

Parlando, invece, di Alex e Soleil, che potrebbe ricevere una sorpresa da Dayane Mello, Patrizia ha ammesso di trovare il flirt forzato e studiato a tavolino. "Tra Soleil e Alex era una storia forzata dalla trasmissione. Era divertente giocare con i sentimenti, e sicuramente hanno ampliato l’attrazione tra loro, perché l’attrazione c’era. Se uno sta sempre vicino è chiaro che evolve. Ma da lì a parlare d’amore… La loro dinamica, finta o vera, ha avuto successo. Se fosse stato amore lui avrebbe lasciato la moglie. Non l’ha fatto perché non ha mai pensato di farlo. Voleva fare show di questo tipo".

"Soleil ha detto di non avere avuto rapporti sessuali con lui. Perché non dovrei crederle? Potrebbe essere pure, visto che c’erano dei movimenti sotto le lenzuola. Li abbiamo visti tutti i movimenti. Ci sono persone nel mondo che vivono l’atto sessuale come un gioco. Io credo che tra lui e la moglie ci sia un’ipotesi di questo tipo che non scarto”. Nel frattempo, pochi giorni fa, Soleil ha scoperto che Delia Duran sta per entrare al Gf Vip e ha reagito in modo decisamente spizzante. Per vedere il primo incontro tra le due dopo le polemiche per Alex, tuttavia, si dovrà attendere dal momento che l'ingresso della showgirl di questa sera è misteriosamente saltato all'ultimo momento.

