Grande Fratello Vip, Soleil Sorge scopre che Delia Duran è la nuova concorrente e reagisce così! (VIDEO)

Soleil Sorge scopre grazie alle urla di una fan, fuori la casa del Grande Fratello Vip, che la compagna di Alex Belli sarà nel cast.

Tra pochissimi giorni, dopo essersi presentata in Casa per scontri durissimi con Soleil Sorge e il compagno Alex Belli, Delia Duran farà il suo ingresso ufficiale come nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Una fan mette in guardia Soleil, che reagisce in modo bizzarro alla notizia di dover dividere l’abitazione di Cinecittà con la sua rivale.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge scopre che Delia Duran entrerà in Casa

Soleil Sorge, protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip, continua a far parlare di sé. La bionda influencer sembra aver ritrovato la pace, dopo il dolore per il tradimento in diretta di Alex Belli che ha preferito uscire dalla Casa con la compagna Delia Duran, piuttosto che affrontare Soleil a quattr’occhi. Nonostante il comportamento dell’attore, la gieffina non ha nascosto di sentirsi legata a Belli e di avvertire in modo tremendo la sua mancanza. Del resto, Soleil e Alex erano diventati inseparabili e hanno vissuto un percorso quasi parallelo rispetto agli altri inquilini di Cinecittà, vivendo questo rapporto ed estraniandosi dalle dinamiche del gioco.

Parlando con i redattori in confessionale, Soleil e Davide Silvestri hanno ipotizzato che Alex e Delia si siano lasciati, inconsapevoli di star per ricevere un’amara sorpresa da parte della caliente showgirl. Duran, infatti, non è apparsa nell’ultimo video del compagno poiché in quarantena per entrare a far parte del cast ufficiale del Gf Vip, con il suo ingresso previsto per il 3 gennaio 2021. Attualmente non sappiamo se Delia abbia rimandato o meno la sua entrata in scena, ma certamente è lei una delle nuove concorrenti, e i fan di Soleil si sono sentiti in dovere di avvertirla del colpo basso che sta per lanciarle Signorini.

Ascoltando le urla di una fan, appena fuori le mura di Cinecittà, Sorge scopre che Delia entrerà in Casa e reagisce in modo del tutto inaspettato, ballando e sorridendo come a conferma del fatto che i suoi sospetti si tanno realizzando, e che non c’è nessun colpo di scena che lei non avesse ancora previsto. Noi sappiamo solo che non vediamo l'ora di osservare come Soleil e Delia riusciranno a convivere sotto lo stesso tetto senza staccarsi i capelli a vicenda...

Soleil sapeva che Delia sarebbe stata una nuova concorrente, che l’avesse capito dall’’enigma di Alex o dalla domanda del confessionale? Fatto sta, che non è preoccupata e ci balla su (con tanto di felpa di Alex) #gfvip pic.twitter.com/3pcekNqBcZ — solesupporter (@solesupporter) December 30, 2021

