Grande Fratello Vip: ''Alex e Soleil? Appena escono fanno un'orgia'': l'attacco durissimo

Karina Cascella, decisamente disgustata da alcune dinamiche della sesta edizione del Grande Fratello Vip, si scaglia contro Soleil Sorge e Alex Belli.

Nella casa del Grande Fratello Vip si assiste a diversi spunti amorosi, che finiscono con il diventare amori proibiti e impossibili da sostenere. Alex Belli e Soleil Sorge, ma anche Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sono entrati nel mirino di Karina Cascella, che spara a zero sui concorrenti del reality show, condotto da Alfonso Signorini, suggerendo al presentatore una modifica importante (quando sarcastica) per il format.

GF Vip, Karia Cascella tuona: “È il Grande Bordello”

L’aria si fa densa di seduzione e promesse nella casa del Grande Fratello Vip, grazie ad alcune coppie che stanno contribuendo ad alzare vertiginosamente il tasso erotico. Una, tra tutte, è quella formata da Soleil Sorge e Alex Belli che sono sempre più complici, vicini ad ammettere i propri sentimenti e a rompere con i rapporti che li attendono fuori dalla Casa, compreso il matrimonio (spirituale) tra l’attore e Delia Duran. La coppia di gieffini è stata criticata anche da Giulia Salemi, perplessa dalla dinamica che si è creata tra i due e dalla reazione della Duran, che dopo tante polemiche, a finito per lasciare la casa di Alex ed eclissarsi totalmente di radar. Dopo aver assistito al ballo bollente tra Soleil, Alex e Giacomo Urtis, Karina Cascella ha tuonato sui social, ammettendo:

“Appena escono magari si faranno la loro orgia, ma non possono aspettare e non mostrarcela magari? Davvero vogliono far durare questo schifo di programma fino a marzo? A me spiace ma sono gli stessi protagonisti ad averlo reso uno schifo di programma”.

Nel mirino della Cascella è finita anche Sophie Codegoni, rea di aver baciato in modo passionale Gianmaria Antinolfi, dopo non aver fatto altro che parlare malissimo dell’imprenditore. “Guardate questa ragazzina. Ma un minimo di pudore? Manco fosse amore. Poi mi fanno ridere le mamme, i parenti che entrano e dicono ‘Siamo fieri di te’. Consiglio agli autori di cambiare il nome del programma, ‘Il Grande Bordello’. Perché di questo si tratta cari miei. Pur di far parlare di sé alcuni di questi concorrenti venderebbero le madri. Che gentaglia”, ha chiosato Karina.

L'ex opinionista di Barbara D'Urso non è la sola a ritenere fin troppo spinte le dinamiche della sesta edizione del Gf Vip, e sul web è facile incappare in commenti caustici da parte dei fan, che stentano a credere alla veridicità di alcuni concorrenti e delle loro azioni.

