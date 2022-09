Grande Fratello Vip, Alex Belli torna a stuzzicare Orietta Berti: "Meno male che si dice largo ai giovani"

Gossip TV

Botta e risposta a distanza tra l'ex gieffino Alex Belli e la nuova opinionista del Grande Fratello Vip.

Orietta Berti è la nuova opinionista della settima edizione del Grande Fratello Vip. A dire la sua sulla partecipazione della cantante al reality show condotto da Alfonso Signorini ci ha pensato l'ex gieffino Alex Belli che, tramite un post su Twitter, le ha lanciato una nuova frecciata.

La frecciata social di Alex Belli ad Orietta Berti

Nuovo botta e risposta a distanza tra Orietta Berti e Alex Belli. Il motivo? Le ultime dichiarazioni rilasciate dalla nuova opinionista del Grande Fratello Vip al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni hanno fatto storcere il naso all'ex discusso concorrente del reality show, che non ha perso occasione di stuzzicarla sui social:

Andiamo bene!! Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione? ha scritto il compagno di Delia Duran sui social lanciando una nuova frecciata all'artista - Poi menomale che si dice largo ai giovani!

Come reagirà la cantante? Ma, se Belli continua a lanciare frecciate alla Berti, Signorini ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha elogiato la cantante e svelato i motivi che l'hanno spinto a sceglierla come nuova opinionista del Gf Vip:

Orietta era un mio chiodo fisso. L’anno scorso avevo al mio fianco due meravigliose primedonne che se le sono cantate e suonate con mia grande felicità perché mi divertivo molto, ma questa rivalità finiva per creare in studio una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me. E alla lunga mi infastidiva. Quindi l’elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno era una partner leggera, rappresentata da Orietta e dal suo mondo. Quando serve non si fa mettere i piedi in testa e se qualcosa non le piace, lo dice. Come Sonia.

