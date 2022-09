Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli: "Non sarò mai un'opinionista comoda, Orietta è consapevole che..."

Gossip TV

Sonia Bruganelli pronta per la nuova edizione del Grande Fratello Vip.

È tutto pronto per la settima edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo lunedì 19 settembre 2022 su Canale 5. Al timone ritroveremo Alfonso Signorini, che sarà accompagnato in questa nuova avventura da due opinioniste d'eccezione: la veterana Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti.

Sonia Bruganelli e la confessione sul Gf Vip

Orietta Berti e Sonia Bruganelli sono le due opinioniste del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini giunto alla sua settima edizione. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la moglie di Paolo Bonolis ha raccontato tutte le sue emozioni prima del debutto e colto l'occasione per lanciare una frecciata alla sua ex collega Adriana Volpe:

Molto dipende dalle persone che hai accanto, dalle provocazioni. Orietta è consapevole che siamo al servizio del format e non c’è bisogno di primeggiare in un ambiente dove i protagonisti sono i concorrenti. Io continuerò a volere dentro le persone più scomode. Anche in quanto spettatrice, mi piace vedere che accadono strane cose nella Casa. Il Gf Vip è un format dove dobbiamo fare in modo che le dinamiche nascoste vengano fuori, non sarò mai un’opinionista comoda.

A ogni modo, la Bruganelli ha rivelato di essere davvero felice di lavorare insieme alla Berti:

Sono tanto felice di lavorare insieme a Orietta. Lei è spiritosa, divertente, carina, disponibile. È proprio vero che più sono “alti”, più sono umili.

