Grande Fratello Vip, Alex Belli spiazza su Soleil Sorge: "È brava ad accendere i riflettori dove le fa comodo"

Gossip TV

La confessione inaspettata di Alex su Soleil al Grande Fratello Vip.

Stasera, lunedì 21 febbraio 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa nella Casa di Cinecittà, Alex Belli si è lasciato andare con Delia Duran a delle dichiarazioni davvero inaspettate su Soleil Sorge.

Alex Belli e Soleil Sorge ai ferri corti al Gf Vip

Dopo aver vissuto forti emozioni nella Casa del Grande Fratello Vip con Soleil, sembrerebbe che Alex sia intenzionato a metterci un punto e voltare pagina una volta per tutte. "Io e Sole non avremo nemmeno un’amicizia fuori dal Gf Vip, da te invece voglio un figlio" ha dichiarato l'attore parlando con la sua compagna Delia.

Come riporta BlogTivvu, Belli ha rivelato di voler chiudere definitivamente il suo rapporto con la Sorge: "Io e Soleil siamo autodistruttivi insieme, non può funzionare. Lo abbiamo capito quando la storia qui dentro ha preso piede, quindi ora ho le idee chiare su di noi. Fuori questo programma non c’è futuro, nemmeno per un’amicizia". E ancora "Con te ho una sinergia infallibile, ci capiamo, siano connessi, come ti dico sempre. Per questo voglio continuare a fare progetti, a curare la nostra famiglia, a costruire qualcosa di solido con un figlio tutto nostro".

Leggi anche Gianmaria Antinolfi vuota il sacco sul rapporto con Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Le parole di Alex, però, non hanno convinto del tutto Delia, che gli ha chiesto spiegazioni in merito a quando le avrebbe dichiarato amore sotto le coperte nella Casa del Gf Vip. "E tu credi a lei, che la conosci da qualche settimana, o a tuo marito, che ti ha amata e voluta sempre e nonostante tutto?" ha prontamente replicato l'attore cercando di difendersi e lanciando una velenosa frecciata all'influencer "Soleil è brava a spostare il focus, accende i riflettori dove le fa comodo".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.