Grande Fratello Vip: "Alex Belli mi ha fatto passare per una manipolatrice", parla Nathaly Caldonazzo

Nathaly critica duramente il comportamento di Alex al Grande Fratello Vip.

Alex Belli è stato, insieme a Soleil Sorge, senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A criticare il suo percorso e il comportamento assunto nella famosa Casa di Cinecittà ci ha pensato l'ex gieffina Nathaly Caldonazzo.

Nathaly Caldonazzo contro Alex Belli

Ospite a Casa Chi, il format web del noto settimanale diretto da Alfonso Signorini e condotto da Rosalinda Cannavò, Nathaly è tornata a parlare del suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip. L'ex gieffina ha colto l'occasione anche per dire la sua su alcuni concorrenti del reality show come Alex: "Con Alex ho avuto una grande delusione perché una mia fanpage mi ha inviato un video in cui lui praticamente mi ha fatto terra bruciata intorno con tutti".

"Mi ha fatto passare per manipolatrice, vipera, il lupo addirittura nel branco delle pecore. Ci siamo stretti la mano, mi è sembrato stupido a quel punto torglierla. Gliel’ho stretta anche io, tanto alla fine rimane comunque un gioco" ha aggiunto la Caldonazzo criticando il comportamento scorretto assunto da Belli nei suoi confronti.

Nathaly, che ha conquistato tutti i telespettatori con la sua schiettezza e spontaneità, ha voluto chiarire anche la sua posizione nei confronti di Barù e Jessica Selassié: "Barù non mi è piaciuto nei confronti di Jessica. Quello che volevo farle capire, consigliarle era di non dichiararsi apertamente, di tirare i remi in barca arrivati ad un certo punto perché era diventato penoso vedere una donna che corre così dietro ad un uomo".

