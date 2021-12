Grande Fratello Vip: "Alex Belli mi ha detto che non ha mai amato Soleil Sorge" la verità di Simone Bonaccorsi

Gossip TV

Simone, paparazzato con Delia Duran, vuota il sacco sul rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge al Gf Vip.

Anche se Alex Belli è uscito dalla Casa, il rapporto tra lui e Soleil Sorge continua a stare al centro delle dinamiche del Grande Fratello Vip. A cercare di far luce sulla situazione ci ha pensato il modello Simone Bonaccorsi che, intervistato da Fanpage, ha anche raccontato i retroscena delle foto scattate con Delia Duran.

La verità di Simone Bonaccorsi sulle foto con Delia e il rapporto tra Alex e Soleil al Gf Vip

Simone ha voluto chiarire una volta per tutte la sua posizione. Ricordiamo, infatti, che il modello è stato paparazzato insieme a Delia proprio mentre Alex era ancora nella Casa del Grande Fratello Vip. "Le foto sono state scattate a Torino durante un evento di moda. La sera della sfilata, Delia non stava bene. Aveva avuto una ricaduta riguardo alla situazione di Alex e Soleil. Nel backstage, l'ho abbracciata amichevolmente. C'era un paparazzo che ci ha scattato delle foto a mia insaputa, che poi sono state divulgate dalla rivista Chi. Questa è la verità" ha dichiarato il ragazzo.

"Io, Delia e Alex siamo carissimi amici, sin dai tempi della nostra partecipazione a Temptation Island" ha spiegato il modello "Delia è stata molto male per ciò che ha visto al Grande Fratello Vip e io, da buon amico, in questi mesi le sono stato accanto. [...] Soffriva. Volavano i piatti a casa sua, vedendo alcuni video di Alex. Ha duemila ragioni. Alex ha tirato un po' la corda. Ma ho sempre detto a Delia, che Alex l'amava".

A proposito del rapporto nato al Gf Vip tra Alex e Soleil, Simone ha rivelato: "In realtà, è Soleil a essere innamorata di Alex, ma lui no. Me lo ha confermato lui stesso [...] Mi ha confermato che non ha provato nulla nei confronti di Soleil, è stata quasi una tentazione per lui. [...] Dopo aver parlato con Alex posso dire con certezza che per lui il rapporto con Soleil non ha lo stesso peso del rapporto con Delia. Non sono paragonabili. Alex si sta impegnando davvero tanto per riconquistare la moglie".

